Türkiye yasta

Türkiye’nin İzmir ilinin Aliağa ilçesinde bulunan demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetti, 12kişi yaralandı. Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangın söndürülürken, bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi’ndeki demir çelik fabrikasında, sıvı çelik dökümü sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, arama kurtarma çalışmalarına çevre ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra Manisa AFAD ekibi de destek verdi.

Patlamada yaralananlar Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürürken, durumu ağır olan yaralılardan biri helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan, hayatını kaybeden işçilere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıklayan Erdoğan, olayın nedenlerinin, olası ihmallerin ve sorumluların ortaya çıkarılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, demir çelik fabrikasında meydana gelen kazaya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldı. Bayraktar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın İzmir’e gittiği öğrenildi.

6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasının üretim alanındaki çelikhane bölümünde 16 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, mülhakat Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının yetki sınırları içerisinde faaliyet gösteren Habaş Demir Çelik firmasının üretim alanındaki çelikhane bölümünde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği aktarılan açıklamada, cumhuriyet savcısının gözetiminde olay yerinde uzman bilirkişilerce inceleme yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, incelemeler sonucunda olayda kusurları bulunduğu tespit edilen 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026, 10:06