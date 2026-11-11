Kalplerde yaşıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci ölüm yılıdönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı, vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Türkiye genelinde hayat adeta bir dakikalığına durdu.

Türkiye, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle andı.

Başkent Ankara’da anma programlarının merkezi Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, saat 08.45’te Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasi parti genel başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve diğer devlet erkanı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Büyük Önder’in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Tören sırasında Türk bayrağı yarıya indirildi.

Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı

Törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Erdoğan, mesajında Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Harbi’ni yöneten Gazi Meclis üyelerini, şehitleri ve gazileri rahmetle andı.

Türkiye Cumhuriyeti’ni 86 milyon vatandaşıyla daha müreffeh bir geleceğe taşımak için çalıştıklarını belirten Erdoğan, milletle hedef ve ülkü birliği içerisinde ülkeyi ihya etmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Tüm yurtta saygı duruşu

Atatürk için düzenlenen anma törenleri yalnızca Ankara ile sınırlı kalmadı. Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçti.

Seyir halindeki sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşuna katılırken, toplu taşıma duraklarında, üst geçitlerde ve iş yerlerinde de anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Bazı vatandaşlar İstiklal Marşı’nı okudu.

Bir fabrikanın işçileri de saat 09.05’te toplu halde bahçeye çıkarak Atatürk’ü andı.

İstanbul’da Ata’ya saygı zinciri

İstanbul’da da 10 Kasım dolayısıyla anlamlı görüntüler yaşandı.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen “Ata’ya Saygı Zinciri”, binlerce kişinin katılımıyla Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında oluşturuldu.

Yaklaşık 6,5 kilometrelik sahil hattında bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle saygı zincirine katıldı.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinden itibaren saray önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye, 10 Kasım’da bir kez daha Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle andı. Saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde milyonlarca vatandaş, Büyük Önder’in hatırası önünde saygıyla durdu.