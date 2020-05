Türkiye’de can kaybı 4 bin 369

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte corona virüsünden yaşanan can kayıplarını ve tespit edilen yeni vakaları açıkladı. Buna göre; 29 can kaybı yaşanırken, 987 yeni vaka tespit edildi. Önceki gün açıklanan verilerde yeni vaka sayısı günlük iyileşen hasta sayısını geride bırakmıştı, bugünkü verilerde ise iyileşen hastaların sayısının yeniden günlük vaka sayısını geride bıraktığı gözlemlendi.

Güncel corona virüsü salgını verilerine göre bugün 21 bin 492 test yapıldı ve bu testlerden 987 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 157 bin 814’e yükselmiş oldu.

Dün yaşanan 29 can kaybı sonrasında ise toplam can kaybı 4 bin 369’a çıktı.