"Tüm kaynaklar etkin kullanılmalı"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, öncelikle sağlık ve mutluluk dilediği Kıbrıs Türk halkının bayramını kutlayarak, İslam alemi ve tüm insanlığa barış ve huzur dolu bir gelecek diledi.

Dünyanın en güçlü ordularıyla silahlarına sahip ülkelerin, bir virüse karşı insanlarını korumakta çaresiz kaldığına dikkat çeken Akıncı, “İnsanlık kaynaklarını silahlanmaya, lükse, gösterişe değil bilime, sağlığa ve eğitime ayırmalı” dedi.

Önümüzdeki günlerde, tüm kaynakları etkin şekilde kullanarak üretmeyi; daha ölçülü tüketmeyi özendirecek, dayanışma bilincini artıracak büyük bir dönüşüme odaklanma gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, “Önümüzde duran iki seçenekten biri içe kapalı otoriter bir yapı, diğeri ise özgürlüklerin genişleyeceği dayanışmacı seçenektir. Tercihimiz dayanışmacı ve özgürlükçü yeni bir dönem olmalıdır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, devlet okullarında uzaktan eğitimin etkin bir şekilde sürdürülemediğini maalesef hep birlikte yaşayarak gördüklerini kaydederek, eğitimin, yeterli düzeyde mekânsal, teknolojik ve mali olanaklara ulaşmasının, toplumsal önceliklerle ilgili bakış açısının radikal bir şekilde değiştirilmesiyle mümkün olabileceğine işaret etti.

Akıncı, milyarlarca dolarlık silah geliştirme ve silahlanma harcamalarına karşın, dünyanın en güçlü ordularına, en gelişmiş silahlarına sahip olan ülkelerin, bir virüse karşı insanlarını korumakta nasıl çaresiz kaldığını hep beraber gördüklerini dile getirerek, şunları ifade etti:

“Çöken sağlık sistemlerini, doktorların yetersiz altyapı nedeniyle, gözyaşları içinde hangi hastaya yaşam hakkı verip hangi hastayı ölüme terk etmek konusunda acı içinde karar vermek zorunda kaldıklarını gördük.

Bu süreçte, savaşlara değil barışa, silahlanmaya değil sağlık sistemlerinin geliştirilmesine ve gelecek nesillerin eğitimine yatırım yapılmasının ne kadar gerekli olduğu ortaya çıktı.

Bu kadar açık bir şekilde ortaya çıkan bu gerçek, tüm dünyanın harcamalarını planlarken, önceliklerini yeniden düşünmesini zorunlu kılmaktadır.

