Sanatçı Shalamberidze, Lefkoşa’nın tarihi mekanları ile Girne Marina’yı tuvale yansıttı

Sanatçı Ketevan Shalamberidze, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için karantina günlerinde Lefkoşa’nın tarihi mekanları ile Girne Marina’yı tuvale yansıttı

Sanatçı Ketevan Shalamberidze, karantina günlerinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Lefkoşa’nın tarihi mekanları ile Girne Marina’yı tuvale yansıttı

Verilen bilgiye göre sanatçı Ketevan Shalamberidze, dünyada olduğu gibi ülkemizde uygulanan karantina günlerinde sanatını sürdürerek Lefkoşa’nın tarihi mekanları ile Girne Marina’yı tuvale yansıtarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için yapılan tüm eserlerin kovid-19 önlemleri sürecinde basın aracılığı ile sanatseverlere ulaştırmaya devam edileceği belirtildi.

