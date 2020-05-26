Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik corona kararı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsüne karşı sıtma ilacı hidroksiklorokin üzerine yapılan klinik araştırmaları geçici süreliğine durdurma kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce önlem amaçlı hidroksiklorokin ilacı kullandığını açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı sanal basın toplantısında, DSÖ’nün birçok ülkedeki ortaklarıyla yürüttüğü hidroksiklorokin klinik araştırmalarını güvenlik endişeleri nedeniyle askıya aldığını söyledi.

Ghebreyesus açıklamasında, bu kararın cuma günü The Lancet tıp dergisinde yer alan bir araştırma nedeniyle alındığını ifade etti.

Euronews’te yer alan habere göre, söz konusu araştırma, klorokin ilacı ve hidroksiklorokin gibi türevlerinin corona virüsüne karşı etkisiz, hatta zararlı olabileceğini öne sürüyordu.

Çalışmada, sıtma ilacını tek başına ya da makrolid ile kullanan Covid-19 hastaları arasında ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtiliyordu.

DSÖ Genel Direktörü, klinik araştırmaların duraklatıldığı süre içerisinde ilacın potansiyel yarar ve zararlarının yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

