Rumların tepkisini çekti

Çavuşoğlu’nun sondajlarla ilgili açıklamaları Rumların tepkisini çekti. ‘Hepsini istiyor’

Rumların tepkisini çekti
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   Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun sondajlarla ilgili açıklamaları, Güney Kıbrıs’ta geniş yankı uyandırdı.
   Fileleftheros gazetesi habere “Akdeniz’deki Sondajlar Durmayacak- Türkiye Hepsini Kendi İstiyor- Çavuşoğlu Kıbrıs’ın Güneybatısındaki Sondajları Durdurmanın Söz Konusu Olmadığını Açıklığa Kavuşturdu” başlığıyla yer verirken, Alithia “Türkiye Burada Olmaya Devam Ediyor- Kıbrıs’ta Sondajlara Devam Ediyoruz- Kıbrıs Rum Kesimi Paylaşmayı Öğrenmiş Olsaydı Bu Gerginlikler Olmayacaktı” dedi.
   Komünist AKEL’in yayın organı Haravgi ise “Yalnızca Türkiye Doğu Akdeniz’de Sondajlara Devam Ediyor- Çavuşoğlu Kıbrıslı Türklerin Çıkarları Adına Israrcı” başlıklarını kullandı.
   Politis ise “Ankara Diplomatik Bir Şekilde Bağırıyor- Türk Yetkililerden Doğu Akdeniz Merkezli Kreşendo Açıklamalar ve Tehditler- Kıbrıslı Rumlar Uzlaşsın” başlıklı haberinde, Çavuşoğlu yanı sıra Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamasına da yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 04:27
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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