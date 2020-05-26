Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun sondajlarla ilgili açıklamaları, Güney Kıbrıs’ta geniş yankı uyandırdı.
Fileleftheros gazetesi habere “Akdeniz’deki Sondajlar Durmayacak- Türkiye Hepsini Kendi İstiyor- Çavuşoğlu Kıbrıs’ın Güneybatısındaki Sondajları Durdurmanın Söz Konusu Olmadığını Açıklığa Kavuşturdu” başlığıyla yer verirken, Alithia “Türkiye Burada Olmaya Devam Ediyor- Kıbrıs’ta Sondajlara Devam Ediyoruz- Kıbrıs Rum Kesimi Paylaşmayı Öğrenmiş Olsaydı Bu Gerginlikler Olmayacaktı” dedi.
Komünist AKEL’in yayın organı Haravgi ise “Yalnızca Türkiye Doğu Akdeniz’de Sondajlara Devam Ediyor- Çavuşoğlu Kıbrıslı Türklerin Çıkarları Adına Israrcı” başlıklarını kullandı.
Politis ise “Ankara Diplomatik Bir Şekilde Bağırıyor- Türk Yetkililerden Doğu Akdeniz Merkezli Kreşendo Açıklamalar ve Tehditler- Kıbrıslı Rumlar Uzlaşsın” başlıklı haberinde, Çavuşoğlu yanı sıra Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamasına da yer verdi.
Rumların tepkisini çekti
Çavuşoğlu’nun sondajlarla ilgili açıklamaları Rumların tepkisini çekti. ‘Hepsini istiyor’
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun sondajlarla ilgili açıklamaları, Güney Kıbrıs’ta geniş yankı uyandırdı.
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