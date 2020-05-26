Soli Özel, Yeni Dünya Politikaları’nı değerlendirdi

“Açık Yatırım Sohbetleri”

Hükümetin Covid-19’la mücadele programı çerçevesinde başlattığı “evde kal güvende kal” sürecine geçtiğimiz günlerde TürkBankası’ndan başarılı bir video konferans uygulamasıyla özel bir katkı geldi.

TurkishBank Grubu’nun sürdürmekte olduğu “Açık Yatırım Sohbetleri” kapsamında Türkiye’nin ünlü ekonomist ve siyaset bilimcisi Soli Özel, TürkBankası tarafından düzenlenen video konferansta banka müşterileri ve iş insanlarına ‘Pandemi Sonrası Yeni Dünya Politikaları’nı değerlendirdi.

KKTC’den 60 katılımcının yer aldığı, ilk kez düzenlenen ve kırk dakika süren etkinlikte, öğretim üyesi, köşe yazarı Soli Özel, Covid-19’un dünya ve Türkiye’ye etkileri konusunda görüşlerini paylaştı, soruları yanıtladı.

Konuşmasının ilk bölümünde, salgın karşısında Avrupa ülkeleri, Amerika, Çin ve Türkiye’nin yaklaşımlarını değerlendiren Özel, daha sonra Covid-19 sonrasındaki dönemde gerçekleşmesi beklenen gelişmeleri özetledi. Soli Özel, dünyada son kırık yıla damgasını vuran küreselleşme akımının sekteye uğrayacağı, ülkelerin stratejik olarak değerlendirdikleri alanlarda kendine yeterli hale gelme çabalarının yoğunlaşmasıyla, tedarik zincirlerinin kısalacağı ve ulus devlet anlayışının ön plana çıkacağı yönündeki beklentilerini katılımcılara aktardı. Dijitalleşme ve online çalışmaya adaptasyon hızının artmasıyla, hayatın örgütlenmesinin muhtemelen bir hayli değişeceğini ifade eden Özel, bunların etkisiyle sermaye ve çalışan sınıflar arasındaki ilişkilerin değişime uğrayacağını düşündüğünü belirtti.

Kente göç azaldı

Gelişmekte olan ülkelerde kente göçün hızının en azından bir süreliğine azalması, baş döndürücü hayat temposunun sorgulanması, nesiller arası kaynak paylaşımı kavgasının şiddetlenmesi beklentilerinin yanında, temel ekolojik denge sorunu ve doğanın korunması kaygısının gündemde önemli yer tutacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Önümüzdeki günlerde de “Açık Yatırım Sohbetleri” çerçevesinde devam edecek video konferans etkinliklerinin tamamına //bit.ly/2SN7ado Youtube adresinden ulaşmak mümkün.

