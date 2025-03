Türkiye’ye güç verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, enerji alanındaki daha önceki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, canlı bağlantıyla Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, Azerbaycan halkının Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.

"Bir millet, iki devlet" şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerinde her alanda büyük mesafeler kaydettiklerini belirten Erdoğan, savunmadan ticarete çok geniş bir yelpazede ülkeler arasındaki münasebetlerin sürekli geliştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu işbirlikleri arasında birçok projeyle taçlandırdıkları enerji sektörünün başta yer aldığını vurgulayarak, bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'nın, Şahdeniz Gaz Sahası'nın üretime alınması ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı'nın devreye girmesiyle enerji işbirliğini daha ileriye taşımanın gayretinde olduklarını ifade etti.

Erdoğan, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Bu alanda, stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda Azerbaycan ile tam bir uyum içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, bu işbirliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Erdoğan, "Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, enerji alanındaki daha önceki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca Nahçıvan ile kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır." diye konuştu.

"Bu süreci devam ettireceğiz"

BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki, günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hattın özellikle Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacağına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi, kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim; Türkiye ve Azerbaycan, barışın, huzurun ve refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz, hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla şimdiye kadar birçok adım attık. Samimiyetimizi gösterdik. İnşallah bundan sonra da bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız. 6 Şubat depremleri başta olmak üzere en zor günlerimizde nasıl can Azerbaycan'ı yanımızda bulduysak, biz de kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. İnşallah Nahçıvan ile elektrik bağlantılarımızın da güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz."

Açılıştan sonra Erdoğan ile Aliyev, projede yer alan mühendis ve işçilerle aile fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, baş başa görüşmeye geçti.