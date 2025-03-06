Eşsiz eserler

Raif UZKAN

Albayrak Grup tarafından düzenlenen ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi tarafından desteklenen "Albayrak Hat Koleksiyonu" sergisi Bedesten'de açıldı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği ve TİKA ile Albayrak Grup yetkilileri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte ilk konuşmayı yapan Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, sanatseverlerle buluşturulan hat sanatının eşsiz eserlerinin, bir medeniyetin ve inancın tezahürü olduğunu belirtti ve hat sanatına ilginin artmasının yanı sıra yeni ustaların yetişmesine vesile olmasını diledi.

Albayrak Grup Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de, Albayrak Hat Koleksiyonu sergisinin 11. yılında Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenmeye devam ettiğini belirtti ve en seçkin eserleri KKTC'ye getirerek sanatseverlerle buluşturduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış öncesi yaptığı konuşmada, Albayrak grubu ve sergide emeği bulunan kuruluşlara teşekkür ederek, hem görselliği hem verdiği mesajlarla geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi görecek serginin Bedesten gibi tarihi bir mekânda yer almasının önemine işaret etti.

Hediye takdimlerinin ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

Bedesten'deki sergi 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

