Dokunulmazlık tehlikede

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma aldığı iddiasıyla hakkında polis tarafından soruşturma dosyası hazırlanan UBP’li bir milletvekilinin dosyasının Başsavcılık tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildiğini açıkladı. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler dosyanın kendilerine ulaştığını doğruladı ve “Diploma olayı ile ilgili süreç Meclis İç Tüzüğü kurallarına göre devam edecek” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, konuyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılıktan dosyanın sabah saatlerinde eline ulaştığını söyleyen Öztürkler, bu sürecin, Meclis İç Tüzüğü kurallarına göre devam edeceğini kaydetti. Meclis İç Tüzüğü’nde, bu konuda özel bir komite oluşturulmasına ilişkin bir maddesi olduğunu belirten Öztürkler, hızlıca bu komitenin kurulacağını ve gereğinin yapılacağını vurguladı.

Özersay: Adım adım takip edince oluyormuş

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Meclis'te derhal bir özel komite kurulması ve sürecin başlatılması gerektiğini belirtti.

“Evet sonunda sahte diploma aldığı iddiasıyla hakkında polis soruşturma dosyası hazırlanan milletvekilinin dosyası başsavcılık tarafından Meclise gönderildi.” ifadelerine yer veren Özersay, muhtemelen bugün itibariyle dokunulmazlığın kaldırılması talebinin Meclis'te olduğunu kaydetti.

Özersay, açıklamasına şöyle devam etti:

“Meclis iç tüzüğüne göre (128/3) Meclis Başkanlığı bu dosyayı derhal evrak listesine işleyip özel bir komite kurmalı. Evet iç tüzükte ‘derhal’ ifadesi kullanılıyor. Yani öyle geciktirme falan olmamalı. Dokunulmazlığın kaldırılması süreci bugün itibariyle başlıyor. Demek ki neymiş? Adım adım takip edince oluyormuş.”



Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025, 09:58