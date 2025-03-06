Program netleşti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cenevre’deki Kıbrıs toplantısı için resmi davet mektubu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ulaştı.

TAK muhabirinin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’nin genişletilmiş formatta Cenevre’de gerçekleştirilecek gayriresmi toplantı davetinin önceki gün öğleden sonra kendisine ulaştığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Sayın Guterres davet mektubunda, toplantı programına ilişkin an itibarıyla kesinleşen bilgileri paylaşarak, gayriresmi toplantının 17 Mart’ta akşam yemeğiyle başlayacağını, 18 Mart sabahında ikili görüşmeler ve ardından Cenevre’deki BM Merkezinde gerçekleştirilecek genişletilmiş format toplantısıyla öğleden sonra sonlanacağını ifade etti. Bu bilgileri daveti yapmadan önce bizlerle teyit ettiğini de belirtmek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’nin, ayrıntılı programı netleştirdikleri zaman taraflarla paylaşacaklarını da ifade ettiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty’i cuma günü kabul edeceğini de söyledi.

Ne geçmişi unuturuz ne de Gazze'yi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başkent Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay tarafından verilen iftara katıldı.

Tatar, yemekten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ne geçmişi unuturuz ne de Gazze'yi. Bir buçuk yılda Gazze'de 50 binden fazla insan İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Şu an insanlar kısıtlı imkanlarla ve evleri olmadan iftar yapıyorlar. 1960'lı yıllarda aynı şeyleri yaşamış bir topluluk olarak Filistinlileri anlıyoruz. Şükür bugün burada huzur ve barış var. Bunun sağlanmasında emeği geçen ana vatanımız Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

