İlaçlama yapılacak

Başkent Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Posta Dairesine giden vatandaşlar kapıda yazan yazıyı görünce işlerini halletmeden geri dönmek zorunda kaldı. Damga pulu almak için postaneye giden ve kapıda tüm personelin hasta olduğundan dolayı 10 Mart’a kadar hizmet verilemediği şeklinde bir yazıyla karşılaştı. Yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş, “Personel hasta diye hiç devlet dairesi kapatılır mı” diye sordu.

Diyalog’a ulaşan Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender, ilgili postanedeki tüm personelin influenza olduğunu ve o binanın ilaçlanması gerektiği için böyle bir karar aldıklarını bildirdi. İskender, ilgili posta dairesindeki hizmetlerin pazartesi gününden itibaren normal şekilde devam edeceğini kaydetti.

