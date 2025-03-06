Osama gün sayacak

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 200 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan Omar Halami ile Osama Abussaid, soruşturmalarının tamamlanmasının ardından dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 18 Şubat’ta Osama Abussahid’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığının öğrenildiğini söyledi.

Polis; aynı gün, zanlının Kermiya’daki ikametgahına gidildiğini, zanlıların polisleri fark etmesi üzerine ön kapıyı açmadığını ve kapının makul güç kullanılarak açıldığını anlattı.

Polis, zanlı Osama Abussahid’in koridorda, zanlı Omar Halami’nin ise salonda tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, ikametgahta mahkeme emriyle arama yapıldığını; salondaki sehpa üzerinde şeffaf poşet içinde 28 gram, meyve suyu paketinde 28 gram, mavi boyalı kutuda 60 gram, meyve suyu paketinde 84 gram, tepsi içinde tütünle karışık 2 gram Hint Keneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan metal öğütücü ve elektronik tartı cihazının emare alındığını da söyledi.

WhatsApp üzerinden alışveriş…

Polis, Osama Abussahid’in ise uyuşturucuyu WhatsApp aracılığıyla irtibata geçtiğini, Güney Kıbrıs’taki bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da temin ettiğini ve onun yönlendirdiği kişilere uyuşturucu sattığı yönünde bir itirafta bulunduğunu söyledi.

Polis; Osama Abussahid’in 10 ile 18 Şubat 2025 tarihleri arasında 4 gram uyuşturucu maddeyi aranan bir şahsa satıp 3600 TL temin ettiği ve paranın bir kısmını harcadığını tespit edildiğini anlattı.

Her iki zanlının da itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, Osama Abussahid’in maddi kazanç elde etmek için uyuşturucu tasarruf ettiğini, 2 kişiye uyuşturucu verdiğini, yargılanıp mahkum olması halinde uzun süreli hapse cezası alabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını ve 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Omar’ı öğrenci olması kurtardı

Polis; Omar Halami’nin ise öğrenci olduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı Osama Abussahid’in 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Omar Halami’nin ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.