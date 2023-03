‘Umutluyum dostlarım’

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, veda mesajı verdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu, "Bu kürsüye veda etmek için buradayım" dedi. Aday belirleme sürecinde anlaşmazlık yaşadığı Meral Akşener'e de bir mesaj yollayan Kılıçdaroğlu, "Arada bir ülkücü damarı tutar, bunu da gayet iyi biliyorum." diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına son kez katıldığını söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

" Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor. Bu salon, bu kürsü aslında benim evim, sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum; hoş geldiniz, şeref, onur verdiniz.

Biliyorum sarayın yol arkadaşı olmak kolaydır, orada para, pul, şan şöhret, güç, kibir, nefse teslim olmak, haram, günah vardır. Zulüm kokar o sarayın dar koridorları. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak ise hiç kolay değil, zordur. Bay Kemal'in yol arkadaşlığı ızdıraplıdır, uzun ve ince bir yoldur, tehlikelerle doludur. Başınıza her an, her şey gelebilir, her sabah 'ya nasip' diyerek ailelerinizden ayrılırsınız. Parası, pulu da yoktur Bay Kemal'in. Sarayı da yoktur. Başına her şey gelmiştir, hakkında her türlü algı yapılmıştır ama yine de Bay Kemal'in yolunda sizinle yürümek gibi bir onuru ve şerefi taşıyorum. Birlikte yürüyeceğiz. Sizler Bay Kemal ile beraber yürümeye karar verdiniz, bu yolu seçtiniz.”

"Gerçekten umutluyum"

“Saraylıların her şeyleri varmış gibi görünüyor ama hiçbir şeyleri yok. Bizim ise her şeyimiz var. mazlumlar için atan kocaman yüreklerimiz var. Bu kürsüden yıllarca mazlumların acı feryatlarını duyurduk. Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum dostlarım; umutluyum be dostlarım, gerçekten umutluyum.”