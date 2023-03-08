‘Fedakarlığınız  unutulmayacak’

Türkiye’de deprem felaketi yaşanan bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına katılan KKTC ekibinde yer alan askeri personel, polis özel harekât mensupları ve Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye personeline takdir belgeleri verildi.

Boğaz Karargah’ta saat 11.00’de düzenlenen törende, Başbakan Ünal Üstel 142 askeri personel, 25 polis özel harekat mensubu ve 20 itfaiyeci olmak üzere toplam 187 kişiye takdir belgesi verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Başbakan Ünal Üstel bir de konuşma yaptı.

Başbakan Ünal Üstel, depremin birçok cana mal olduğu Anavatan Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti; hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalan yaslı ailelerine de sabır diledi.

Bir şampiyona için Adıyaman’a giden ve kaldıkları İsias Otel’in yıkılmasıyla enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 30 Gazimağusa TMK öğrencisi, velisi ve öğretmenini anan; toplam 49 KKTC vatandaşının depremde hayatını kaybettiğine vurgu yapan Üstel, “Depremde enkaz altında kalan insanımızı arama kurtarma çalışmalarına süratle katılan, canla başla çalışan değerli ekiplerimize şahsım ülkem adına yürekten teşekkür ederim” dedi.

Sivil gönüllülere de belge verildi

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’de deprem felaketi yaşanan bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına katılan, destek veren, milletvekilleri, işadamları, sivil havacılık, gönüllüler, GAÜ, DAÜ ve Kuzey Kıbrıs Turkcell temsilcilerine takdir belgeleri dün Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen törenle verildi.

Saygı duruşuyla başlayan törende Başbakan Ünal Üstel konuşma yaptı.

“Üç bayrak tek millet, bu depremde bunu bir kez daha ispatladık” diyen Üstel, bu yardım çalışmalarına katkı koyan herkese teker teker teşekkür etti.

Başbakan Üstel, konuşmasında yardım çalışmalarına katılan herkese teşekkür ederek, “Yaptığınız fedakarlığı unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.