‘Çıkmaz aşılmalı’

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi yaptığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis görüşme sırasında ilk önce Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasıyla ilgili çabalara Avrupa Birliği’nin etkin ve özlü bir şekilde müdahil olması konusunda Michel’e bilgi verdi.

Michel ise seçimleri kazanmasından dolayı Hristodulidis’i tebrik ederken Avrupa Konseyi çerçevesinde verimli ve sıkı bir iş birliğinde bulunulması temennisini dile getirdi.

Hristodulidis ayrıca Michel’e, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve BM’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Colin Stewart ile kısa bir süre önce gerçekleştirdiği görüşme ayrıca BM yetkilisinin kısa bir süre sonra yapacağı ziyaret hakkında da bilgi verdi.

Alithia gazetesine göre Hristodulidis ve Michel ayrıca bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısının gündem konularını da ele aldı.

BM ve AB’den destek arıyor

Fileleftheros gazetesi, “AB Aracılığıyla Çıkış Aranıyor” başlıklı haberinde ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa ilişkin eylem planını hayata geçirmekte olduğunu yazdı.

Rum Yönetimi için Kıbrıs sorununda hareketlilik yaşanmasına yönelik anahtarın şu anda AB’de olduğuna inandığını, Avrupa Birliği’nin de AB-Türkiye ilişkilerini yeniden canlandırmak için Ankara’ya yönelmesinin beklendiği yazan gazete, Hristodulidis’in resmen görevi devralmadan önce, içeriğinde Atina ziyareti ve AB’nin yüksek yetkilileriyle görüşmeler bulunan, Kıbrıs sorununa ilişkin eylem planını ileriye götürmeye başladığını belirtti.

Hristodulidis’in AB’nin müdahil olmasına ilişkin önerisinin iki eksende hareket etmesinin beklendiğini belirten gazete, ilk eksenin, “AΒ-Türkiye ilişkileriyle ilgili konuları, Güney Kıbrıs ve Türkiye ilişkilerini ilgilendiren ve Kıbrıs sorununu etkileyen meselelerle aynı sepete konulması” olduğunu yazdı.