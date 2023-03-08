Kadınlar tek ses olacak

Kadınların insan hakları temelinde siyasal ve sosyal bilincinin geliştirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1977’de kabul edilen “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” bugün etkinliklerle kutlanıyor.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, ülke genelinde yürüyüş ve etkinlikler düzenlenecek.

Bu çerçevede, bazı siyasi parti ve örgütler, “dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına ‘dur’ demek için” bugün 17.30'da Kumsal Park'ta buluşup Meclis'e yürüyecek.

Ardından, saat 19.30’da ise Lefkoşa’nın ara bölgesindeki Dayanışma Evi'nde iki toplumlu etkinlik yapılacak. “Yeniden Birleşme, Eşitlik, Dayanışma İçin Hep Birlikte” sloganıyla düzenlenecek iki toplumlu etkinlikte, bazı Kıbrıslı Türk siyasi parti ve örgütleri ile PEO Emekçi Kadınlar Bürosu ve POGO Kadın Hareketi yer alacak.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ise, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde şair Pembe Marmara’yı anacak. Bugün 19.30’da Işık Kitabevi’nde yapılacak etkinlikte, Pembe Marmara kadınların edebiyat dünyasında var olma güçlükleri çerçevesinde değerlendirilecek, yaşamı anlatılacak ve şiirleri sunulacak.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle üniversitelerde de birçok etkinlik düzenlenecek.

Öte yandan, bugün kamu görevlisi kadınlar, hizmet kesintisi olmayacak şekilde 13.00-16.15 saatleri arasında idari izinli sayılacak.

BAY-SEN, kadın üyelerine hediye vermek yerine

Öte yandan BRTK Çalışanları Sendikası (BAY-SEN), bu yıl Kadınlar Günü’nde kadın üyelerine hediye vermek yerine Türkiye’deki depremden etkilenerek Kuzey Kıbrıs’a gelen depremzedelere temel gıda paketleri dağıtacak.

BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat imzasıyla yapılan açıklamada, sendikanın emekçi kadınların daha onurlu yaşam ve hayat mücadelelerinde yücelmeleri için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içerisinde olacağı vurgulandı ve tüm kadınların günü kutlandı.

LTB’den dayanışmayı arttırma çağrısı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) depremzede kadınlarla dayanışmanın arttırılması çağrısında bulundu.

LTB Toplum Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz, 8 Mart Dünya emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Emekçi Kadınlar gününün bu yıl paylaşma ve dayanışma açısından daha da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Geçmişten bugüne Kıbrıs’ta kadın olmak konulu konferans

Kıbrıs İlim Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİUKAM), “Geçmişten bugüne Kıbrıs’ta toplumsal varoluşta; ailede, toplumda, sosyal statüde ve politikada kadın olmak” konulu konferans düzenleyecek.

KİU’dan yapılan açıklamaya göre, Eski Meclis Başkanı ve Eski Başbakan Sibel Siber’in konuşmacı olarak yer alacağı konferans, yarın saat 10.00’da KİU Konferans Salonu’nda yer alacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023, 10:29