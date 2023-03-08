Görev Karsu’nun

Ömer KADİROĞLU

KKTC Lefkoşa ilçesi Muhtarlar Derneği, yeni başkanlarını seçmek üzere önceki gün seçim gerçekleştirdi. Lefkoşa ilçesi içerisinde bulunan 52 muhtarın 47’sinin oy kullandığı seçim Merkez Lefkoşa’da yapıldı.

Saat 10.00’da başlayan oy verme işleminde Lefkoşalı muhtarlar 3 aday için oy kullandı.

Divanın oluşumu sonrasında başlayan oy verme işlemi Kanlıköy Muhtarı Gülen Kılıç’ın divan başkanlığında 15.00’e kadar devam etti. 15.00’te oy verme işlemi sona ererek oylar sayıldı ve buna göre yarışan üç adaydan Nutku Karsu 20’oy, Bülent Baytekin 19 oy ve Mehmet Alisinanoğlu 7 oy aldı. Çıkan sonuçlara göre KKTC Lefkoşa Muhtarlar Derneği’nin yeni başkanı Nutku Karsu oldu.