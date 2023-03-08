Kaynaklar çarçur ediliyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 12.00’de Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulundaki güncel konuşmalar kapsamında ilk sözü alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Halka Değil Yandaşlara Harcanan Bütçe Kalemleri” başlıklı bir konuşma yaptı.

Ülkenin kaynaklarının “çarçur edildiğini” söyleyen Barçın, Spor Dairesinin yaptığı harcamalara işaret etti.

Spor Dairesi büfesine tek seferde 84 bin TL ödeme yapıldığını, Atatürk Stadyumunda 52 bin TL’lik akaryakıt alındığını söyleyen Barçın, Sayıştay’ın Spor Dairesi bütçesinin usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığını incelemesi gerektiğini belirtti.

Milli sporculara poligonda kullanmak için verilen ateşli silah izinlerine işaret eden Barçın, lisansı olmayan kişilere de bu iznin verildiğini ifade etti.

Dairenin verdiği ödüllere de işaret eden Barçın, bu ödülleri hak ederek alan kişiler de olduğunu ancak sporla hiç ilgisi olmayan bazı kişilere de ödül verildiğini, hatta cezaevinde olanlara dahi ödeme yapıldığını söyledi.

Bu kişilere hangi başarısına göre bu ödüllerin verildiğinin araştırılması gerektiğini belirten Barçın, Sayıştay’ın bir an önce Spor Dairesine el atması gerektiğini tekrarladı.

Konuşmasının devamında "Vakıflar Bankasına hiç ihtiyaç olmadığı halde 3 tane sıfır lüks Audi marka araç alındığını" belirten Barçın, bu ve bunun gibi nedenle toplumun yapılan kesintilere de güvenmediğini ifade etti.

Barçın, depreme yönelik hazırlık için kaynağa ihtiyaç duyulduğunu, bu yüzden örneğin izaz ikram kalemi, ödül ve ikramiye kalemi gibi kalemlerdeki harcamalara bakılması gerektiğini anlattı.

“Maaş kesintisi gönüllülük esasına göre olmalı”

Maaş kesintisinin gönüllülük esasına göre olması gerektiğini kaydeden Barçın önceki örneklere işaret etti.

Yapılan düzenlemede, 15 bin TL maaş alan özel sektör çalışanlarına da kesinti öngörüldüğünü ifade eden Barçın, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 15 gün içinde itiraz hakkı olduğu için, yeni artıştan sonra maaşı 15 bin TL’yi geçecek olan asgari ücretlilere itiraz hakkı da verilmediğini belirtti.

Karpaz’da, İskele’deki işverenlerin, işçi kesinti reddi dilekçesini Lefkoşa’ya gelip bunu beyan etmemesi nedeniyle işçiyi borçlu hale getireceğini söyleyen Barçın, özel sektörden maaş kesintisinin ödeme araçları bakımından zorunlu kılınamayacağını kaydetti.

Daha önce bazı kalemlerin depremle mücadeleye kullanılabileceğini söylediklerini ancak bunun dinlenmediğini ifade eden Barçın, depremle mücadele için kaynak sağlamak için devletin de izaz ikram, temsil, yurt dışı geçici görev yolluğu, Merkez Bankası kâr payı gibi kalemlerden buraya para aktarması gerektiğini ifade etti.

Öztürkler: İlgili emareler sunulmalı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler eleştirilere yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Olimpik ateşli tabanca konusundaki soru üzerine, konuyla ilgili emarelerin sunulmasını istedi.

Ateşli silahların satışı ve stopajı konusundaki düzenlemeyi, Bakanlar Kurulu’ndan Meclise gönderirken KKTC vatandaşlarını ayırdıklarını söyleyen Öztürkler, bu konuda düzenleme yapılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da “Sayıştay incelemesinden kaçan kimse olamaz” diyerek, tüm sporculara özellikle ferdi spor yapanlara Spor Dairesinin Başbakanlık kanalıyla yardım yapıp maaş bağladığını ifade etti.

Maaşlardan toplam kesilecek rakamın 15 bin TL için 150 TL aylık olduğunu kaydeden Taçoy, rakamın çok daha fazlaymış gibi lanse edildiğini anlattı.

Solyalı: Rüşvet geleneğinin olduğu bir sistem

Daha sonra CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı 2022” başlıklı konuşma yaptı. Geçen sene de yolsuzluk algısı raporunu kürsüden paylaştığını dile getiren Solyalı, bu sene durumun daha da ileri bir noktada olduğunu anlatmak için bu yılki raporun kapağına bir bomba resmi konduğunu kaydetti.

Bu yapılan çalışmaların uluslararası örgütler gözetiminde yürütüldüğünü ifade eden Solyalı, raporda kamu kaynaklarını rant olarak gören; rüşvet geleneğinin olduğu bir sisteme işaret edildiğini belirtti.

Sağlık, eğitim, enerji alanlarınki yolsuzlukların halkın günlük hayatını etkiler halde olduğunu söyleyen Solyalı, yatırım eksikliği ve ihalesiz yakıt alımlarının yarattığı elektriksizlik gibi sonuçlara işaret etti.

KKTC’nin ülke puan ortalamasının 2017’de 40 iken 2021’de 28’e, bu sene de 27’ye düştüğünü ifade eden Solyalı, Gambiya’nın ülke puanının 34 olduğunu ifade etti, “anlıyorum neden sürekli oralara kutlamalar yolladığımızı” dedi.

Rapordaki 180 ülkenin ortalamasının 43 olduğunu, KKTC’nin 140’ncı sırada bulunduğunu kaydeden Solyalı, bunun utanılacak bir şey olduğunu ifade etti.

Yüzde 40 rüşvet verdim diyor…

“Siz ya da bir tanıdığınız işinin olması için devlet kademesindeki yöneticilere rüşvet verdiniz mi?” sorusuna, ankete katılanların yüzde 40’ının evet yanıtını verdiğini kaydeden Solyalı, yüzde 63’ün teşviklerin yolsuz şekilde dağıtıldığını düşündüğünü belirtti.

Cevap vermek için kürsüye çıkan Bakan Taçoy, Solyalı’nın anlattıklarının tüm siyaset kurumunun eksiği olduğunu ifade etti. “Bu düzeltilmek isteniyorsa protesto ederek değil hep birlikte hareket ederek olur” dedi.

Taçoy siyasete güven sağlamak için Meclise büyük görevler düştüğünü belirtti, bu konuda birlikte hareket etmek gerektiğini anlattı.

Şahali sordu, Taçoy cevapladı

Daha sonra CTP Milletvekili Erkut Şahali “Deprem korkusu ve Laguna Marina ihalesi” başlıklı konuşma yaptı.

Gazimağusa Laguna Deniz Yıldızı apartmanlarının durumuna işaret eden Şahali, binanın güçlendirilmesi gerektiğine dair rapor bulunduğunu anımsattı.

Binanın güçlendirme maliyetinin yapı maliyetinin yüzde 46’sı olduğunu, bu nedenle alışılmış prosedür gereği yıkım gerektiğini ifade eden Şahali, bu raporlara rağmen kira mukavelelerinin yenilendiğini kaydetti.

Kira mukaveleleri uzatıldığı halde Vakıflar İdaresinin kiracılara binayı boşaltın ihbarı gönderdiğini ifade eden Şahali, 14 Mart 2022’de bölge için bir marina kararı çıkarıldığını belirtti.

Bu tarihten itibaren Vakıflar İdaresinin kiracıların çıkarılması için baskı yaptığını söyleyen Şahali, bu marina projesinin Laguna Apartmanları bölgesini de içerip içermediğini sordu.

Aynı bölgede bulunan belediyeye ait, tam teşekküllü Atatürk Kreş ve Gündüz Bakımevi binasının da 2019’da ani bir kararla boşaltıldığını söyleyen Şahali, Vakıflar İdaresinin 6 şubattan sonra deprem korkusunun artmasıyla aradığı şartları bulduğunu kaydetti, bu tarihten sonra apartmandaki kiracılarını “taciz” etmeye başladığını öne sürdü.

"Vakıflar İdaresince apartmanın rutin bakımlarının engellendiğini" söyleyen Şahali, asansör kontrollerinin engellendiğini, çöp istasyonlarındaki konteynerlerin kilitlendiğini, binanın cephesine “Bu bina tehlike arz etmektedir, her an yıkılabilir derhal boşaltılmalıdır” ilanı asıldığını belirtti.

Bakan Hasan Taçoy, Laguna Deniz Yıldızı konusunun Laguna ihalesinin, Marina ihalesiyle yakından uzaktan ilgisi olmadığını, bu bilgiyi de Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter’den aldığını söyledi.

Deniz Yıldızı apartmanlarının değil bir depremde, kendiliğinden bile çökebilecek durumda olduğunu, bunun için KTMMOB’nin verdiği rapor olduğuna işaret eden Taçoy, söz konusu binada vakıfa ait hiçbir daire için sözleşme yenilenmediğini, 8 dairenin ise mal sahibi olduğunu, onun da hukuki yollarla çözülebileceğini kaydetti.