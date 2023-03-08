Sol’da hareketli gün

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) heyeti, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.

CTP Genel Merkezi’nde yer alan ziyarette, TDP Genel Başkanı Mine Atlı başkanlığındaki heyet, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki CTP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) heyetiyle saat 15.30’da bir araya geldi.

TDP MYK’sının talebi üzerine yapılan görüşmede, basına açıklama yapılmadı.

Öte yandan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı gün içinde yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Meclis’te depremle ilgili mevzuatın düzenlenmesine ilişkin komiteden çekilmesi kararına saygı duyduklarını belirterek, toplumsal muhalefet oluşturulması ihtiyacına işaret etti.

Yazılı açıklama yapan Atlı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın komiteden ayrılma nedenlerini açıklarken sarf ettiği “Komitenin anlamı kalmadı. Maaş kesintileriyle ilgili çıkarılan ve sonra geri çekilen Yasa Gücünde Kararname’nin aynısını yasa olarak hazırlıyorlar” sözlerine vurgu yaptı.

“Muhalefetin etkin olmadığı bir alandan çekilmesini saygıyla karşılaşıyoruz” diyen Atlı, ‘ siyasilerin ortaya koyacağı iradenin de tamamen Ankara’nın taleplerine göre şekillenmesinin’, kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti.

Atlı, şöyle devam etti:

“Muhalefetin, ülkedeki tüm hatlarıyla birlikte Meclis dışına taşması gerekiyor. Bunun içinde; siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, aydın ve muhalif tüm kesimlerle, toplumun olması da şart. Böyle bir muhalif güçle, burada yaşananları, Türkiye’nin aydın ve muhalif ve güneydeki barış yanlısı kesimlerle istişare ederek hem Avrupa Birliği (AB) hem de Birleşmiş Milletler’in (BM) gözüne sokmalıyız.”

CTP’den BKP’ye ziyaret

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulları “son siyasi gelişmelerin ve ortak mücadeleye ilişkin yapılacakların değerlendirilmesi” amacıyla toplantı yaptı.

Partiler, BKP Genel Merkezi’nde saat 10.00’da bir araya geldi. Ev sahibi olarak ilk sözü olan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkede, bölgede ve dünyada ciddi gelişmelerin yaşandığını ve bu yaşananların Kıbrıs’ı çok yakından ilgilendirdiğini kaydederek, CTP ile genel bir durum değerlendirmesi yapacaklarını belirti.

Belli bir süre sonra Kıbrıs sorununda masanın kurulmasının ve yeni bir sürecin başlamasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen İzcan, “iki devlet politikasının” gerçekçi, elle tutulur ve kabul edilebilir olmadığını savundu.

“Yaşadıklarımız bize bir takım yükümlülükler yüklüyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise Güney Kıbrıs’ta yeni bir liderin seçildiğini hatırlatarak, nasıl bir süreç izleyeceğinin takip edilmesinin ve gerçekten çözüme ulaşmak hedefiyle ortaya çıkacak bir müzakere sürecinin hazırlanmasının gerektiğini kaydetti.

Tüm yaşanılanların ekonomi üzerinde de ciddi etkileri olduğuna da işaret eden Erhürman, “Ekonomik varoluşumuz açısından da riskli bir durumdayız. Görüş alışverişlerine, birbirimizi dinlemeye en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz” ifadelerini kullandı.

Başkanlar, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan parti başkanları, Türkiye’de mayıs ayında yapılacak seçimle ilgili sorulan soru üzerine kısa değerlendirmelerde bulundu.

İzcan, Türkiye'deki seçimlerin Kıbrıs Türk halkını yakından ilgilendirdiğine dikkat çekerek, muhakkak süreçte bir takım değişiklikler olacağına inandıklarını kaydetti.

Erhürman ise, Türkiye’deki seçimleri yakından izlediklerini ancak seçimlere yönelik konuşmayı tercih etmediklerini belirterek, seçim bittikten sonra kimin kazandığı fark etmeksizin gerekli diplomatik girişimleri yapacaklarını aktardı.

CTP, sendikalarla deprem konusunu görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Genel Sekreter Asım Akansoy, bazı sendika başkanlarıyla bir araya gelerek “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi” konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamaya göre CTP Genel Merkezi'nde yer alan toplantıda Koop-Sen’den Hüda Avşaroğlu, Türk-Sen’den Arslan Bıçaklı, Dev-İş’ten Koral Aşam, KTAMS’tan Güven Bengihan, KTOEÖS’ten Ozan Elmalı, Hür-İş’ten Ali Yeltekin, Kamu-Sen’den Metin Atan ve KTÖS’ten Burak Maviş hazır bulundu.

Söz konusu yasayla ilgili değerlendirme yapma fırsatı yakalayan CTP heyeti ile sendika temsilcileri, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.