Yargıda değişim oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda bin 250 terörist etkisiz hale getirilerek pek çok eylem engellendi." dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 16 Ocak tarihinde yapılan "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan, adalet ve güvenlik alanlarında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Adalet hizmetlerinde, mevzuattan alt yapıya, ceza infaz kurumlarından yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler kat edildiğini belirten Erdoğan, hakim savcı sayısını 9 bin 349'dan 2019 yılı sonu itibarıyla 20 bin 629'a, yardımcı personel sayısını 51 binden 138 bine çıkardıklarını bildirdi. Mahkeme sayılarını yüzde 82 artırdıklarını ve 256 adalet sarayı inşa ederek yargının işleyişini kolaylaştırdıklarını dile getiren Erdoğan, istinaftan ihtisaslaşmaya, ombudsmanlıktan Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yeniden yapılandırılmasına ve askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi reform yaptıklarını söyledi. Erdoğan, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesini, hukukun üstünlüğünün temel şartı olarak gördüklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yargı Reformu Strateji Belgemizi, 2019 Mayıs'ında milletimizle paylaşmıştık. Belgedeki hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan birinci yargı paketi, yine geçtiğimiz yıl Mecliste kabul edilerek kanunlaştı. Bu düzenlemeyle ceza adaleti sistemine 'seri muhakeme usulü' ve 'basit yargılama' adı altında iki yeni uygulama da kazandırdık. Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. Aynı şekilde, önemli bir çalışma olan insan hakları eylem planını da birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz."

Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi düzenlemesi yakında Meclis'te

Erdoğan, vatandaşların devletle olan hukuki ihtilaflarının yargıya gitmeden, arabuluculuk benzeri bir idari sulh sistemiyle çözümünü içeren düzenlemenin bir başka önemli reform olduğunu söyledi. Bu uygulamayla, vatandaşların idareyle ya da kamu kurumlarının kendi aralarındaki uyuşmazlıklarının zahmetsiz ve hızlı şekilde çözülmesini amaçladıklarını kaydeden Erdoğan, bu konudaki hazırlıkları 2019'da tamamladıklarını, yakında konunun Meclis gündemine geleceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nöbetçi noterlik uygulamasına geçmenin yanında, dijital bağlantıyla bir noterde yapılan işleme ait belgenin diğer noterlikten alınabilmesini sağladıklarını hatırlatarak, noterliğe girişte sınav usulünün getirilmesi ve noter yardımcılığı müessesesinin kurulmasının bir başka yenilik olacağını bildirdi.

Veraset ilamlarında olduğu gibi, bazı çekişmesiz yargı işleriyle henüz dava açılmamış aşamadaki delil tespitlerinin noterlikler tarafından yapılmasının, yargının iş yükünü azaltacağını vurgulayan Erdoğan, "Elektronik tebligat sistemiyle, yargı sürecinde bu sebeple oluşan hataların ve gecikmelerin önüne geçtik. Bu sistemle şu ana kadar 17 milyondan fazla e-tebligat gönderimi yapılarak, 210 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlandı." diye konuştu. Erdoğan, 2019'da yeni adli yıla girerken 4 yeni bölge adliye mahkemesi kurarak sayıyı 11'den 15'e çıkardıklarını söyledi.

270 bin dosyadan 231 bini uzlaşmayla sonuçlanmıştır

"Geç gelen adalet, adalet değildir" yaklaşımıyla, geçen yıl yargılamada hedef süre uygulamasını başlattıklarını dile getiren Erdoğan, soruşturmalarda yüzde 74, yargılamada ise yüzde 80'in üzerinde hedef sürelere uyulduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasıyla arabulucu atanan yaklaşık 150 bin dosyanın yarıdan fazlası çözüldü. 2019 yılında uzlaştırma bürolarında görüşülen 270 bin dosyadan 231 bini uzlaşmayla sonuçlanmıştır." dedi. Yargı sistemine kazandırılacak önemli yeniliklerden birinin de hakim ve savcı yardımcılığı olduğuna işaret eden Erdoğan, "Yargı Reformu Stratejisi'nde geniş bir hukuk eğitimi reformu yapacağımızı belirtmiştik. Bu konuda Adalet Bakanlığının ve YÖK’ün çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bir teröristin yazdığı kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar

Terör örgütleriyle ve asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede, tarihin en başarılı neticelerinin kendi dönemlerinde alındığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "PKK/YPG'den DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar, ülkemize saldırması için beslenip büyütülen ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz. Aynı şekilde organize suç örgütlerine de göz açtırmıyoruz. Geçtiğimiz yıl PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilerek, pek çok eylem engellendi. Terör örgütünün ülkemiz içindeki silahlı unsurlarının sayısı, 2019 yılı sonu itibarıyla kuruluş döneminin dahi altına inmiştir." Erdoğan, Diyarbakır annelerinin kararlı duruşunun örgüt içindeki çözülmeyi artırdığını vurgulayarak, "Fakat enteresan olan bir şey var. Diyarbakır anneleri malum siyasi partinin önünde aylardır dururken, dağa kaçırılan evlatlarının resimleriyle orada o dik duruşlarını sürdürürken, bir de bakıyorsunuz ki ana muhalefetin başı ve heyeti yanında yine o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. Ülkemizin nereden nereye, kimler vasıtasıyla, nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok enteresandır. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti saati geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik bürokrasimiz tek vücut

Terör örgütüne katılımların neredeyse tamamen durma noktasına geldiğine işaret eden Erdoğan, "Bölgemizdeki huzur ve güven iklimi kökleştikçe, turizm başta olmak üzere, her alanda gözle görülür bir olumlu hareketlenme yaşanıyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da millete kurşun sıkan FETÖ'yü devlet kurumlarından ve ülkeden tamamen temizleyene kadar mücadelenin süreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonlarda da 388 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Amacımız, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her karışında insanlarımızın güvenli, huzurlu, geleceğinden emin bir şekilde yaşamasını sağlamaktır. Nitekim, hırsızlık olayları son üç yılda İstanbul'da günde 78'den 34'de, Ankara'da 4'e, İzmir'de ise 6'ya düştü.

Özellikle FETÖ'nün kurumlarımızdan temizlenmesiyle birlikte, güvenlik alanındaki başarılarımız arka arkaya gelmeye başladı. Güvenlik bürokrasimiz tek vücut halinde hareket ederek ülkemize yönelik tehditlerle mücadele edebilme imkanına kavuşmuştur. Şu anda polisimiz, jandarmamız, korucularımız hiçbir ayrım yok, el ele, omuz omuza terörle mücadelelerini sürdürmektedirler."

Yakında Milli İstihbarat Teşkilatımızın İstanbul şubesinin açılışını da yapacağız

Yeni hizmet binası "KALE"nin açılışı geçen günlerde yapılan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının, görev alanındaki başarılarıyla ülkenin gururu haline geldiğini anlatan Erdoğan, "Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın başını çektiği güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonu daha da geliştiriyoruz. İnşallah yakında Milli İstihbarat Teşkilatımızın İstanbul şubesinin de açılışını yapacağız. O da istihbarat teşkilatımızın her yönüyle muhkem ve bütün istihbari noktadaki teçhizatlarıyla güçlü bir ayağı olacak." diye konuştu.

Erdoğan, Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu da yakında faaliyete geçireceklerini bildirdi. Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri projesi kapsamında 911 kilometrelik Suriye sınırı boyunca 825 kilometre güvenlik duvarı inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, "Güvenlik duvarının tüm elektronik aksamla nasıl güçlendirildiğini görüyorsunuz. Bu imkanlar yoktu ama bunların hepsini yaptık. Bütün dert, terör örgütlerinin buradan topraklarımıza sızmasını önleyelim." ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca 211 elektro optik kulenin kurulum çalışmalarına da başladıklarını, bu yıl doğu sınırında 117, batı sınırında 42 elektro optik kuleyi faaliyete geçireceklerin, böylece, Türkiye'nin 1182 kilometrelik doğu sınırının 740 kilometrelik kısmını, 472 kilometrelik batı sınırının ise 350 kilometrelik kısmını gözetleme imkanı bulunacağını bildirdi. (Devamı yarın)