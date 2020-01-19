‘Anlaşma geçersiz’

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Atina Rol Arıyor… AB’deki Ortaklarından Taahhüt Almak İçin Hafter Kozunu Kullanıyor” başlıklı haberinde “Atina, Türkiye’nin de katılacağı Berlin’deki konferansa davet edilmediği için, önümüzdeki günlerde meydana gelecek gelişmelerde rol ve söz sahibi olma çabasını doğu Libya’nın güçlü adamı General Halife Hafter’e dayandırıyor” vurgusu yaptı.

Gazeteye göre Hafter’in Atina’da olmasından ve Yunan liderliği ile konuşmalarından, Miçotakis hükümetinin “Türkiye-Libya mutabakatının feshini isteyerek ve bunun için Brüksel’e veto uyarısı yaparak, süreç içerisinde kullanabileceği bazı kozlar elde etmeye çalıştığı” anlaşılıyor.

Gazete, Yunan hükümet kaynaklarına dayanarak, Miçotakis’in Hafter’e “Berlin’de yapıcı tavır sergileme” çağrısı yaptığı, Hafter’in ise Türkiye-Libya mutabakatlarını “geçersiz” diye niteleyerek, Yunanistan ile deniz bölgelerini sınırlandırma sözü verdiğine işaret etti.

Yunanistan kuvvet göndermeye hazır

Politis “Yunanistan’ın ‘İstekleri’… Dendias Hafter’e Üç Talepte Bulundu” başlıklı haberinde, dün gerçekleşen 90 dakikalık görüşmelerinde Dendias’ın Hafter’den “Berlin’de yapıcı tavır sergileyerek ateşkesi kabul etmesini, yabancı askerlerin çekilmesini ve Türkiye-Libya mutabakatının geçersizliğini tanımasını” talep ettiğini yazdı.

Habere göre Dendias, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Hafter’in bu talepleri kabul ettiğini belirterek “Yunanistan Libya’nın ertesi gününe, Yunan Kuvvetleri’nin Avrupa misyonuna katılımıyla yardıma hazırdır” ifadesini kullandı.

Rum Meclisi kınadı

Fileleftheros “Libya Mutabakatıyla İlgili Meclis Kararı… Türkiye Tarafından Silah ve Asker Gönderilmesini Kınadı” başlıklı haberinde Rum meclisinin, “Libya’ya asker ve silah gönderme kararı ile Libya’ya silah ambargosunu ihlal ettiği” iddiasıyla Türkiye’yi kınayan bir karar onayladığını yazdı.

Habere göre, DİKO tarafından sunulan ve Rum Meclisi Genel Kurulu’nda onaylanan kararda BM’ye, “Libya’ya silah ambargosunun Türkiye tarafından uygulanmasını denetleme” ve Rum yönetimine de Libya halkına insani yardım sağlama çağrısı yapıldı, Türkiye-Libya mutabakatından “doğrudan etkilenmekte olan” Yunanistan’a ve Mısır’a destek beyan edildi.

Rum meclis kararında “Türkiye’nin Sarraj hükümeti ile savunma işbirliği anlaşması yapmakla Akdeniz’deki güvenliği, barışı ve istikrarı dinamitlediği” iddiasına da yer verildi.