Duygusal anma

Kıbrıs Türkünün kendi devletinde özgür ve mutlu yaşayabilmesi için yıllarca mücadele veren kurucu ve ilk cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve Özgürlük Lideri Dr. Fazıl Küçük için TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde anma etkinlikleri düzenlendi.

Kıbrıs Türkü’nün devlet sahibi olması için büyük bir mücadele veren, vatanına ve ulusuna yüce duygularla bağlı, bütün ömrünü Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmaya adamış, adı Kıbrıs ile özdeşleşmiş siyaset adamı Rauf Raif Denktaş ölümünün 8.yılında TED Kuzey Kıbrıs Kolejinde; şiirler ve oratoryolar eşliğinde saygı ve özlemle anıldı.

“Özgürlük Lideri” Dr. Fazıl Küçük’ü anma töreninde 5/A sınıfından oluşan okul korosu “Doktor Küçüğüm” adlı şarkıyı seslendirdi. Ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aysun DURMAZ gerçekleştirdi. 3/C sınıfı öğrencileri “Dr. Fazıl Küçük İçin” isimli şiirlerini okudular. 4. sınıf öğrencilerinin “Ölmez Lider” ve 5/A sınıfı öğrencilerinin “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük” adlı şiirlerini okumalarıyla devam eden etkinlik, Dr. Küçük ile ilgili barkovizyon sunumu ile tamamlandı.

