“20 Temmuz Barış ve Özgürlük” sergisi açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ile Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Gagauzya ve Rusya sanatçılarının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı toplam 80 eserin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “20 Temmuz Barış ve Özgürlük” sergisinin açılışına Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sergi küratörü Doç.Dr. Erdoğan Ergün, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’ndeki sergi 29 Temmuz’a kadar 08.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.