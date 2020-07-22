Rapor bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Ortaya çıktığı dönemde ülkede büyük bir infiale neden olan ‘öz yeğenine tecavüz’ olayının sanığı Fatih Bozkurt hakkındaki yargı süreci devam ediyor. Bafra köyünde, henüz 12 yaşında olan yeğenine, 2 yıl boyunca birçok kez tecavüz ettiği belirtilen Fatih Bozkurt, dün Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmek üzere İskele Kaza Mahkemesi’ne getirildi. Fatih Bozkurt’un, Ağır Ceza Mahkemesi’ne havalesi, suç esnasında kaydedilen ses kayıt raporlarının henüz hazırlanamaması nedeniyle yeniden ertelendi.

Sanık Fatih Bozkurt’un incelenen bilgisayarında, 3 farklı kadın ile cinsel ilişkiye girdiği anların da görüntüleri olduğu ortaya çıktı.

Yargıç Tutku Cantaş’ın huzurunda görüşülen havale müracaatı, rapor nedeniyle 29 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

Olayın geçmişi

Tecavüz mağduru kızın annesi, Fatih Bozkurt’un yeğenine attığı mesajları görmüş, olay ortaya çıkmıştı. Aile 24 Eylül 2019 tarihinde polise gidip, kızlarının amcasının tecavüzüne uğradığına dair şikâyetçi olmuştu. Şikâyet edildiğini bir şekilde öğrenen Fatih Bozkurt, polise yakalanmamak için 2 gün gizlenmişti. Polis ekipleri, 48 saat süren aramalar sonucu Bozkurt’u Büyükkonuk’ta ormanlık alanda tespit ederek, yakalamıştı. Zanlı ifadesinde yeğenini rızası ile birlikte olduklarını öne sürmüştü. Olay ülkede büyük bir infiale neden olmuş, zanlının tutukluluk talebi ile çıkarıldığı mahkeme önünde protesto gösterileri düzenlenmişti.