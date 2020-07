Pandeminin acı faturası

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Lefkoşa’da kapanan veya faaliyet gösteremeyen işyerleriyle ilgili çalışma yaptıklarını; son 4 aylık sürede 700’ü aşkın iş yerinin kapandığını ve 30 bin kişinin de işsiz kaldığını ifade etti.

Tulga, “Biz sizi biliriz, biz sizi kollarız” sözlerinden çıkılması ve kalıcı kararlar üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Diyalog’a konuşan Tulga, Lefkoşa’nın yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de birçok işyerinin kapandığını görmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

Tulga şunları söyledi: “Dört aydır gerçekten iş yapmayan yapamayan sektörler var ve artık “Biz sizi biliriz, biz sizi kollarız” sözlerinden çıkılması gerekiyor. İş yapamayan bu insanlara devlet eli uzanmadı. Devlet desteği hissetmedikleri için de bu insanlar öfkelenip kızdılar. Ülkenin ne durumda olduğunu biz biliyoruz ancak sen birilerine kaynak bulup aktarıyorken bazı kesimleri de görmezden gelmeyeceksin. Lefkoşa’da 700’ü aşkın iş yeri kapandı ve birçoğu da hizmet veremiyor. Dereboyu Caddesi’nde 32 iş yerinin önünde kiralık pankartlarını görebilirsiniz.

Bazı esnaf da işlerin düzeleceği umudu ile bekliyor. Kumarcılar hanında 22 iş yeri var ve hepsi şu an kapalı. Sigortalar Dairesi’ne işsiz sayısı 30 bindir.

Dört ay içerisinde yansıyan bu rakam her geçen gün çığ gibi büyüyor.

Lefkoşa’da yaptığımız bu istatistik çalışmasını diğer bölgelerde de yapacağız.

Bu süreç her geçen gün rakamlar değişebilir.”

