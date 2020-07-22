Muğla'nın Ula ilçesinde, günlerdir kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı (32), genç kızı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Bölgede yapılan aramada, Gültekin’in, varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Avcı'nın ifadesinde, "Pınar ile ilişkimiz vardı, eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm" dediği belirtildi.

Ailesi haber verdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, genç kızın bar işletmecesi olan eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün akşam harekete geçen özel ekip, Cemal Metin Avcı'yı Menteşe ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Döverek bayıltmış, boğarak öldürmüş

Cemal Metin Avcı, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, genç kızı aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Cemal Metin Avcı, Gültekin ile konuşmak için otomobiliyle bağa evine gittiklerini, burada çıkan tartışmada, genç kızı dövdüğünü, bayılınca da boğazını sıkarak boğduğunu söyledi. Cemal Metin Avcı, daha sonra Gültekin'in cesedini ormanlık alana götürüp, çöp varilinde yakarak üzerine beton döktüğünü ifade etti.

Avcı'nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Ekipler, saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin'in yanmış cesedine ulaştı.

Gültekin'in cansız bedeni, savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri İzmir’de yapılacak

Vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı ve cenaze aileye teslim edildi. Gültekin'in DNA eşleşmesinin bir iki gün içerisinde, kesin ölüm nedenin ise yaklaşık bir ay içerisinde hazırlanacak otopsi raporu ile belli olacağı bildirildi. Gültekin'in otopsi işlemleri İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde yapılacağı açıklandı.

Korkunç detay

Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda üst makamlara olayla ilgili sunulan bilgi notunda, ''Yapılan incelemede İl merkezinde bulunan bir petrol istasyonundan 16 TL'lik benzin aldığı tespit edilmiş, yapılan kamera incelemesinde benzini iki adet pet şişede aldığı tespit edilerek, kapsamlı yapılan sorgusu neticesinde ikrarda bulunmak zorunda kalmıştır.'' denildi.



Bakanlık davaya müdahil olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasına müdahil olacaklarını bildirdi.

Selçuk, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Pınar Gültekin'in katledilmesinin yürekleri yaktığını belirterek, "Bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.