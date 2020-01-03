Son söz hükümette

Çiğdem AYDIN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, dünya örgütlerinin aldığı karar uyarınca, bacasında filtresi bulunmayan santrallerin kullandığı yakıtın kalitesini arttırması gerektiğini, bu durumun elektrikte yıl ortasında yüzde 25’lik bir zamma işaret ettiğini fakat kendisinin tedbir aldığını söyledi. Taçoy, aldığı tedbirin Bakanlar Kurulu ve muhalefet tarafından kabul edilmesi halinde, enerjide yıl sonuna kadar zam olmayacağını ifade etti.

Diyalog TV’de ‘Güne Merhaba’ programına konuk olan Bakan Taçoy, enerji fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Taçoy, bu sene, dünya örgütleri tarafından, sülfür oranlarının 0,5’e düşürülmesinin kararlaştırıldığını, bu süreçte de bacasında filtre detoksu ya da dinoksu olmayan üretim merkezlerinin karbon salımını 400 miligramın altında tutabilmesi için daha kaliteli akaryakıt kullanması gerektiğini ifade etti.

Taçoy. “Bu durum, haliyle fiyatları pahalı kılmıştır” dedi.

Yüzde 25’lik bir artış olması beklenmekte

“Fiyatlarda minimum yüzde 25’lik bir artış olması beklenmekte” diyen Taçoy, “Bu fiyat maksimumda 400 Dolar’dan 600 Dolar’a kadar çıkabilir. Akaryakıttaki bu pahalılığının enerji faaliyetlerine yüzde 25’lik bir zamla yansıyabilir. Bu yansıma olursa, TÜFE’nin yüzde 38 artacağını hesapladık. Şuan buna göre tedbirler üretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Ya zam ya da tedbir

Aldığı tedbiri, geçtiğimiz salı günü Bakanlar Kurulu’na sözlü olarak sunduğunu, bu haftaki toplantıda da yazılı olarak sunacağını ifade eden Taçoy, “Bir karar vermek mecburiyetindeyiz; ya yüzde 25 zammın yılın ortasında gerçekleşmesini kabul edeceğiz ya da tedbirler alacağız. Bir dalga geliyor ve bu dalgayı ben görüyorum. Bu dalgaya kapılmamak için tedbir alıyorum” dedi.

Yüzde 25’lik zammın olmaması için çalıştığını ifade eden Taçoy, “Bu tedbiri Bakanlar Kurulu’nun da muhalefetin de kabul etmesi lazım. Benim aldığım tedbir uygulanırsa, tüm dünyada bu dalgalanma olurken, bizde yılsonuna kadar fiyat değişmez, 98 kuruşta kalır” şeklinde konuştu.

Taçoy, almayı planladığı tedbirin içeriğini, ileriki günlerde kamuoyu ile paylaşacağını da sözlerine ekledi.