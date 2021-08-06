Çalıştaylar başladı

Akdeniz Avrupa Sanat Derneğinin (EMAA) yürüttüğü, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI. Hibe Programı kapsamında finanse edilen, ‘Herkes için Sanat’ Projesi kapsamında kırsal bölgelerde yapılması planlanan sanat atölyelerine başladı. Geçtiğimiz haftalarda Lapta ve Lefke’de üçer günlük eğitimler gerçekleştiren EMAA, ilerleyen günlerde Dipkarpaz ve Lefkoşa’daki sanat çalıştaylarını gerçekleştirilecek.

Verilen bilgiye göre; üç farklı yaş grubuna göre oluşturulan eğitim modelinde, okullarda öngörülen sanat eğitimi dışındaki malzemeler ve metodlar uygulanmakta ve çağdaş yöntemler kullanılmakta. Özgür bir ortamda, öngörülen kavramların yaş gruplarına göre ele alınması, eğlenceli ve iletişime açık yöntemlerle kollektif katılımın sağlandığı, çağdaş sanat malzeme ve tekniklerin uygulandığı çalışmalar kursiyerlerin çok yönlü gelişimini öngörüyor.

EMAA Sanat Otobüsünün bir sonraki durakları şu şekilde açıklandı:

Dipkarpaz: 10-12 Ağustos, Karpaz Wooden Houses koruluğu,

Lefkoşa: Yakın bir tarihte duyurusu yapılacak.

Detaylı bilgi için EMAA - Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin Facebook sayfasını veya Instagram hesabının takip edilebileceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2021, 10:39