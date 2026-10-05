Müzik şöleni sundu

Türk pop ve flamenko sanatçısı Öykü Gürman, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla 3 Ekim Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa Casino’da müzikseverlerle buluştu. Geniş repertuvarıyla sahne alan Gürman, gece boyunca seslendirdiği birbirinden sevilen eserlerle konuklara müzik dolu bir akşam yaşattı.

Neşet Ertaş türkülerinden Karadeniz ezgilerine uzanan repertuvarıyla dinleyicilerine farklı müzik türlerini bir arada sunan Gürman, sevilen şarkılarından “Oy Beni Vurun Vurun” ile de büyük beğeni topladı.

Güçlü orkestrası eşliğinde sahne alan sanatçıya bağlama ve klarnetin nağmeleri eşlik ederken, davulun ritmiyle gecenin coşkusu daha da yükseldi. Gürman, sahnedeki enerjisi ve başarılı yorumuyla kimi zaman duygusal anlar yaşatırken, kimi zaman da hareketli eserlerle konukları eğlendirdi.

Duygu, müzik ve eğlenceyi aynı sahnede buluşturan Öykü Gürman, performansı boyunca dinleyicilerden alkış aldı. Merit Lefkoşa Casino’da gerçekleşen konser, sanatçının sevilen eserleriyle müzikseverlere keyifli ve renkli bir gece yaşattı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026, 10:02