Turizme önemli katkı

Merit Crystal Cove Hotel, yaklaşık bir yıl süren renovasyon çalışmaları sonrasında uluslararası poker dünyasının önemli organizasyonlarından Mediterranean Poker turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Baştan sona yenilenen yapısı, konaklama olanakları ve uluslararası organizasyonlara uygun altyapısıyla dikkat çeken Merit Crystal Cove Hotel, turnuva boyunca dünyanın farklı bölgelerinden gelen yüzlerce oyuncu ile beraberindeki misafirlere ev sahipliği yaptı.

Poker turnuvasına oyuncunun katıldığı, aileleriyle birlikte ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı bin 800’e ulaştı.

Turnuvaya Rusya, Türkiye, İsrail, İran, Lübnan, Çin’den, Dubai, ABD, İtalya, Güney Amerika, Azerbaycan, Uzak Doğu, Fransa ve Güney Afrika’dan poker ustalarının katılması memnuniyet yarattı. Katılımcılar; Merit Crystal Cove Hotel’in kaliteli hizmeti ve ikramlarından son derece memnun ayrıldı.

Turnuva turizmi bölge esnafina da kazandırıyor

Poker organizasyonlarının ekonomik etkisi yalnızca turnuvanın düzenlendiği otelle sınırlı kalmıyor. Oyuncular ve beraberindeki misafirler; restoranlar, kafeler, taksiler, araç kiralama şirketleri, mağazalar, eğlence mekânları ve bölgedeki diğer turizm işletmelerinden hizmet alarak yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor.

Özellikle birkaç güne yayılan uluslararası turnuvalarda ziyaretçilerin konaklama sürelerinin uzaması, kişi başına yapılan harcamayı ve bölge ekonomisine bırakılan ekonomik değeri artırıyor. Bu yönüyle poker organizasyonları, Kuzey Kıbrıs açısından yüksek katma değer üreten önemli bir turnuva turizmi modeli oluşturuyor.

Songül Bekem: Ülkemiz için önemli bir organizasyon

Merit Poker Başkanı Songül Bekem, Mediterranean Poker Party’nin hem Kuzey Kıbrıs turizmi, hem de yenilenen Merit Crystal Cove Hotel açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Uluslararası turnuvalara yalnızca oyuncu sayısı üzerinden bakmıyoruz. Bir oyuncu ülkemize geldiğinde çoğu zaman yanında ailesini, arkadaşlarını veya beraber seyahat ettiği misafirlerini de getiriyor. Misafirlerimiz otellerimizin yanı sıra restoranlardan alışveriş noktalarına, ulaşımdan eğlence sektörüne kadar çok geniş bir alanda harcama yapıyor. Dolayısıyla bu organizasyonların katkısı tesisimizin sınırlarının çok ötesine geçiyor. Bölge esnafının, turizm çalışanlarının ve hizmet sektörünün bu hareketlilikten faydalanması bizi ayrıca memnun ediyor.”

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2026, 09:55