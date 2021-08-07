320 bin TL bağışlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı heyeti, Türkiye’de devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla Antalya’da afet bölgelerindeki çalışmaları takip etti.

Açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olmaya devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla Antalya’ya gitti.

Heyet Antalya Havalimanı'nda, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, KKTC Eğitim ve Kültür Ateşesi Mehmet Savaş Kortay ve Türk Kızılay Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç tarafından karşılandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesine hareket eden heyet, ilk olarak Evrenseki mahallesinde orman yangını sonrası başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kızılay Koordinasyon Merkezi’nde Türk Kızılay yetkileriyle gerçekleştirilen toplantı sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, Türk Kızılay'ının afet bölgelerindeki insani yardım çalışmalarına katkı amacıyla Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç'a, 320 bin TL'lik bağış çeki takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021, 10:21