Çocuklara ödülleri verildi

Merit İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması ödül töreni ve resim sergisi açılışı önceki akşam yapıldı. Merit otellerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü tarafından Girne bölgesindeki 9 ilkokulun katılımıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen kompozisyon yarışmasında öğrencilerin yazdığı kompozisyonlar, yine 9 ilkokuldan öğretmenlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi.

Kompozisyon yarışması ve resim sergisi; 23 Nisan İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka Merkez İlkokulu, KTEV Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu ve Çamlıbel Aysun İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla yapıldı.

Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, ödül töreni sırasında davetlilere hitaben yaptığı konuşmada ilkokul çocuklarından böylesi nitelikli kompozisyonlar çıkmasının kendilerini gururlandırdığını kaydetti. Gürses, birbirinden değerli düşüncelerin aktarıldığı kompozisyonları yazan çocukları, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik etti.

“Sabiha Gökçen’in İzinden” birinci oldu

“Sabiha Gökçen’in İzinden” isimli kompozisyonuyla birinci gelen Lapta İlkokulu öğrencisi Renk Uğurel’e ödülünü Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı verdi.

Yarışmada ikinci gelen Alsancak İlkokulu öğrencisi Lina Topaloğlu ödülünü Merit Otelleri Grup Genel Müdürü Aybars Kutluba’dan aldı.

Kompozisyon yarışması üçüncüsü Alsancak İlkokulu öğrencisi Melek Kaya’ya ödülünü Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses takdim etti.

Mansiyon ödülü almaya hak kazanan Alsancak İlkokulu öğrencilerinden Atalay Çeliköz’e Okul Müdürü Sait Coşaner; İklim Gül Nersin’e de Merit Otelleri İnsan Kaynakları Grup Müdürü Ozan Kırtay ödüllerini verdi.

“Geri Dönüşüm ve Çevre” sergisi açıldı

Ödül töreninin ardından 23 Nisan İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka Merkez İlkokulu, KTEV Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu ve Çamlıbel Aysun İlkokulu bir, iki ve üçüncü sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Geri Dönüşüm ve Çevre” konulu serginin açılışı yapıldı. 135 resmin yer aldığı “Geri Dönüşüm ve Çevre” konulu serginin açılış kurdelesi, Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ve Merit Otelleri’nin yöneticileri tarafından kesildi.