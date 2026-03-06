Meritta’da hayata tutundu

Yaralı deniz kaplumbağalarını sağlığına kavuşturmanın yanı sıra deniz yaşamının sürdürülebilirliği için toplumsal farkındalık oluşturulmasında önemli rol oynayan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, bir deniz kaplumbağasına daha yaşam eli uzattı.

Merit Royal Otel çalışanı Esin Erim’in ihbarı üzerine Lapta Sahil Yürüyüş Yolu bölgesinde plastik torbaya dolanmış ve sarp kayalıklara sıkışmış halde bulunan deniz kaplumbağası, yetkililerin özverili çalışması sayesinde hayata tutundu.

Erişilmesi oldukça zor bir noktada bulunan kaplumbağaya, Lapta-Alsancak-Karşıyaka (LAK) Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci ve çevrede bulunan vatandaşların da desteğiyle ulaşıldı. Öldüğü düşünülen kaplumbağanın ilk kontrollerinde minimal düzeyde hayatta olduğuna dair refleks alındı.

Merkezde yapılan muayenesinde, özellikle ön iki yüzgecinde plastik torbaya dolanma nedeniyle travmaya bağlı yoğun kanama ve doku kayıpları oluştuğu tespit edildi.

Uzman ekiplerin müdahalesi olmadan hayatta kalma ihtimallerinin çok düşük olduğu bu gibi kritik vakalarda merkeze desteğini esirgemeyen Vet Expert Veteriner Kliniği hekimleri, Cerrahi ve Ortopedi Uzmanı Dr. Özkay Nasiboğlu ile İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Belgi Nasiboğlu tarafından operasyonu gerçekleştirilen deniz kaplumbağasının tedavi ve operasyon süreci devam ediyor.

Sargın Kara: Sorumluluk üstlenen herkese teşekkür ederiz

Denizlere bırakılan çuval, ağ, misina ve benzeri plastik atıkların kaplumbağalar gibi birçok deniz canlısının yaralanmasına, uzuv kaybı yaşamasına, kalıcı hasar görmesine hatta yaşamını yitirmesine neden olduğuna dikkat çeken Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, doğada uzun yıllar çözünmeden kalan bu atıkların yalnızca tek bir canlıyı değil tüm deniz ekosistemini tehdit ettiğini ve kalıcı çevresel zararlara yol açtığını söyledi. Kara, dünya genelinde bilinç ve duyarlılık arttıkça bu tür sorunların üstesinden gelinebileceğine olan inançla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Gösterilen duyarlılık sayesinde bir canlının yeniden hayata tutunma şansı elde ettiğini belirten Sargın Kara, aynı kurum çatısı altında görev yaptıkları çalışma arkadaşları Esin Erim’in sergilediği hassasiyetin gurur verici olduğunu kaydetti. Kara, olay yerinde büyük özveriyle destek veren LAK Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci’ye ve duyarlı çevre sakinlerine, profesyonel destekleri için Vet Expert Veteriner Kliniği’ne, ayrıca doğal yaşamın korunmasına katkı sağlayan, çevre bilinciyle hareket eden ve sorumluluk üstlenen herkese teşekkür etti.

