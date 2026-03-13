İskele’de renkli buluşma

İskele Belediyesi 15. Kültür&Sanat Günlerinde gençleri buluşturan etkinlikler yer aldı. Şair ve yazar Ceyhun Bakkaloğlu, bölge okullarındaki liseli gençlerle Yaratıcı Yazım Atölyesi’nde buluştu.

“Kuzey Kıbrıs’ta Gençlik ve Kültürel Kimlik” konulu panelde ilçe gençlik dernekleri bir araya geldi.

Programın ilk bölümünde, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yazar ve şair Ceyhun Bakkaloğlu “Yaratıcı Yazım Atölyesi” ile bölge okullarında eğitim gören gençlerle buluştu. İki oturum halinde düzenlenen atölyede Bakkaloğlu, gençlere, yaratıcı yazım teknikleri, hikâye kurgusu ve edebi ifade yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Etkinlikler kapsamında akşam saatlerinde ise “Kuzey Kıbrıs’ta Gençlik ve Kültürel Kimlik” konulu panelde ilçe gençlik dernekleri İskele AKM’de bir araya geldi. Gençlik çalışmalarının toplum üzerindeki etkisi ve kültürel kimliğin genç kuşaklara aktarılması konularının ele alındığı panelde Halk Dansları Eğitmeni ve Festival organizatörü Süleyman Kutlu, Halk dansları eğitmeni Kadriye Tezkan ve Kıbrıs Türk gençlik Federasyonu Asbaşkanı ve Kültür Komisyonu Başkanı Candoğan Özkan konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü ise Sevim Sanlıer yaptı.

Panelde konuşan Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu Başkanı Mustafa Özbilgehan ise gençlik örgütlerinin kültürel değerlerin yaşatılması ve gençlerin kültürel kimliklerinin güçlendirilmesinde önemli rol üstlendiğini vurguladı.



