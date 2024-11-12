Yolda alev aldı

Lefke'de, dün saat 16.30 sıralarında, Aplıç Yolu üzerinde seyir halinde bulunan Güzelyurt Belediyesi'ne ait RC 772 plakalı çöp toplama kamyonu alev aldı. Polisin verdiği bilgiye göre, yangın, muhtemelen araçtan sızan yağların sıcak egzos üzerine temas etmesi sonucu çıktı. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Dağ yolunda araç yangını

Öte yandan Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan PK 473 plakalı araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın sonucunda araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Soruşturma sürüyor.