Budva’nın yıldızı: Merit Starlit

Karadağ’ın en uzun süreli siyasetçisi olan, değişik dönemlerde Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapan ünlü siyasetçi Milo Đukanović, ülkesine yatırım yapmasından dolayı Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’a bir kez daha teşekkürlerini sundu.

Budva’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı Merit Starlit Otel & Casino’yu ziyaret ederek Besim Tibuk’la görüşen Đukanović, turizmin ülkesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Karadağlı siyasetçi, Merit markasını ülkesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, diğer yatırımların devamını diledi.

Besim Tibuk da yatırımcılara gösterilen ilgi ve kolaylıklardan övgüyle söz etti, iyi ilişkilerin devamından yana olduklarını söyledi.

Karadağ’a 3 günlük bir ziyaret düzenleyen Besim Tibuk, otel faaliyetleri hakkında yöneticilerden bilgi alırken, bölgede yeni yatırım taleplerini değerlendirdi. Tibuk, Porto Montenegro’yu da ziyaret etti.

Milo Đukanović kimdir?

1991-1998 yılları arasında Karadağ Başbakanı olarak görev yaptı. 1998 yılında Karadağ Cumhurbaşkanı seçildi. Bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2003 yılında yeniden Karadağ Başbakanı olarak atandı. 2006 yılında görevinden istifa etti. 2008 yılında yeniden Karadağ Başbakanı olarak atandı. 2009 yılında yapılan Karadağ erken genel seçimlerini kazanarak görevini sürdürdü. Aralık 2010'da görevinden istifa etti. 2012 yılında tekrar Karadağ Başbakanı olarak atandı.

2018-2023 yıllarında Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Siyasette 33 yılı aşkın etkili pozisyonlarda bulundu.