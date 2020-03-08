El emeği göz nuru ürünleri ‘Sanatçılar Çarşısında’ satışa sunan kadınlar bölge halkının takdirini topladı

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El emeği göz nuru ürünleri ‘Sanatçılar Çarşısında’ satışa sunan kadınlar bölge halkının takdirini topladı

Hüseyin ÇİÇEK
   Gazimağusa’da her cumartesi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında kurulan Sanatçılar Çarşısı’na ilgi giderek artıyor. Kadınların, el emeği göz nuru ürünlerinin standlarda satışa çıkarıldığı ‘Sanatçılar Çarşısı’ kadınların da ev ekonomisine katkı koymasını sağlıyor.
   Diyalog muhabirine Sanatçılar Çarşısı ile ilgili bilgi veren Müjde Şener, “Havamız, adamız mis gibi, güneş bizim için parlıyor” sloganı ile yola çıktıklarını ve her cumartesi günü Sanatçılar Çarşısı’nı kurduklarını söyledi. 
   El emeği göz nuru ürünleri yoktan var ederek ortaya bir şeyler çıkardıklarını belirten Şener, her hafta standlara yeni ürünler eklediklerini, bunun ise hem kendilerini mutlu ettiğini hem de gelen insanların farklı ve yeni ürünler görmesini sağladığını ifade etti. 
   Üretebilen, düşünebilen ve yaratabilen herkese kapılarının açık olduğunu anlatan Şener, evine katkı koymak isteyen herkesin mutlaka sanatçılar çarşısına uğramasını istedi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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