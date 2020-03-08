Binatlı başkenti seviyor 0-2

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Kerem Eran, İsmail Egeli, Engin Akkagün

GÖÇMENKÖY: Ozan, Ömer, Rifat(Mevlut dk.54), Lawal, Rahmi, Erol(A.Coşkun(Dk. 69), A.Hatay, Fikret(Ali dk. 56), J.Okoli, K.Uçaner, Kenneth

BİNATLI: Yunus, Behnam, Mosses, Debola, Muammer, Berkem, Ayhan(Darbaz dk 36), Alaettin, Tuğrul, M.Neşe(Cenkay dk. 65), Serkan(M.Ali dk. 88)

GOLLER: Dk. 8 Mosses, dk. 73 Debola

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Ligi’nde Göçmenköy konuk ettiği Binatlı’ya 2-0 yenilerek haftayı puansız kapadı.

Binatlı ise aldığı galibiyetle yeniden umut tazeledi.

8. dakikada Göçmenköy’ün atağa çıkarken kaptırdığı topu alan Serkan sol tarafta müsait pozisyondaki Mosses’e verdiği topu Mosses ceza alanına girerken sert ve düzgün bir vuruşla Binatlı’yı deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

18. dakikadaki Göçmenköy rakip ceza yayı içinde serbest vuruş kazandı. Ömer’in vuruşunda top üstten dışarı gitti.

45+3. dakikada Göçmenköy’den J. Okoli’nin pasında Kenneth ceza alanı içinden çok yavaş vurdu ve top da yan ağlarda kaldı.

49. dakikadaki Göçmenköy atağında J. Okoli ceza alanı içinde rakibinden kurtulduktan sonra önünde kalan topa vurmak isterken ıska geçince takımı adına mutlak bir golü harcamış oldu.

52. dakikadaki Göçmenköy atağında Kenneth ceza alanının hemen dışından sert vurdu, kaleci Yunus zor da olsa topu kornere attı.

73. dakikada fark 2’ye çıktı. Binatlı’nın ikinci yarıda ender geliştirdiği atakta Debola, Serkan verkaçında Debola iki rakibi arasında kaybeder gibi olduğu topa tekrar sahip oldu ve düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımı adına skoru 2-0 yaptı.

75. dakikada Göçmenköy’den A. Hatay’ın kornerden gelen topuna Kenneth kale önünde kafa ile vurdu ancak kaleci Yunus iyi yer tutarak topa sahip oldu.

85. dakikadaki atakta Kenneth sağ taraftan iyi bir orta yaptı. K.Uçaner’in kafa vuruşunda Yunus bir kez daha topa sahip olarak Göçmenköy takımına gol şansı tanımadı.

Maç da bu skorla sona ererken Binatlı puanını 24 yaparken Göçmenköy 26 puanda kaldı.