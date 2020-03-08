Merit Lefkoşa Hotel kadın çalışanları, kadınlar gününde bir araya geldiler 

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, 8 Mart Kadınlar günü vesilesi ile düzenlediği öğle yemeğinde kadın personeli ile bir araya geldi.

Merit Lefkoşa Hotel kadın çalışanlarının kapıda çiçeklerle karşılanması ile başlayan öğle yemeğinde Genel Müdür Mine Gürses, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kadın çalışma arkadaşlarına emekleri için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Gürses; hayatın her alanında büyük çabalar gösteren kadınlarımızın, her zaman haklarını savunarak, sosyal ve ekonomik hayatın içinde hak ettikleri yerlere, layık oldukları mevkilere gelmeleri için çabalar sarf edip hiçbir şekilde kendilerini ezdirmemeleri gerektiğine değinerek, bu özel günde kadın çalışanları ile bir araya gelmenin mutluluğunu dile getirdi.

Tüm kadın çalışanların katıldığı öğle yemeği, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2020, 08:30