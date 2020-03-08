Suat Günsel 7’nci sırada

Forbes Dergisi Türkiye'nin en zengin 100 ismini açıkladı. Murat Ülker geçen yıla göre gelirini 1 milyar dolar artırarak 4 milyar 700 milyon dolara çıkardı ve Türkiye’nin en zengin kişisi olma unvanını Erman Ilıcak’tan geri aldı. Kuzey Kıbrıs’tan ise Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel 2 milyar 100 milyon dolarlık serveti ile 7’nci sırada yer aldı.

2020 yılında, Türkiye'den 29 dolar milyarderi çıktı. Geçen yıla göre milyarder sayısı 3 artarken, iki yıl önceye göre ise 6 azaldı.

Genç milyarderlerin yükselişi de dikkat çekti.

Öte yandan, listenin başında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan geçen ay ayrılan Murat Ülker bulunuyor. Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk listede 3. sırada yer alırken, TFF Başkanı ve Limak Holding yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir 9, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan 25, hükümete yakınlığıyla bilinen işadamı Ali Ağaoğlu 37, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise 43. sırada yer aldı.

Toplam servet arttı

2020 yılında en zengin 100 kişinin serveti geçen yıla göre 5 milyar 225 milyon dolar artarak 100 milyar 400 milyon dolara çıktı.

Aydın Doğan milyarderler kulübüne geri döndü

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan milyarderler kulübüne döndü. Doğan’ın kişisel serveti 850 milyon dolardan 1.1 milyar dolara çıktı.

Koç Holding’den 8 isim var

Listede Koç Holding’e bağlı 8 isim bulunuyor. Semahat Arsel’in 1.9 milyar dolar, Rahmi Koç’un 1.8 milyar dolar, Suna Kıraç’ın 1.6 milyar dolar, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un 800 milyon dolar, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 700 milyon dolar, İpek Kıraç’ın 600 milyon dolar, Aylin Elif Koç’un 450 milyon dolar, Esra Çiğdem Koç’un 450 milyon dolar serveti bulunuyor.

Bir yılda 900 milyon dolar kaybetti

2020 yılına göre servetini en fazla artıran kişi Murat Ülker olurken MAVeCap’in patronu Melih Abdullahayoğlu ise 900 milyon dolar kaybederek servetinde en fazla kaybı gören kişi oldu.

Haber Global'in aktardığı listeye göre 1 milyar dolar ve üzeri 50 isim şu şekilde:

1- Murat Ülker Yıldız Holding 2020 Serveti: 4.70 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 3.70 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 4.80 Milyar Dolar

Geçen yıl Türkiye'nin en zengin ismi ünvanını Erman Ilıcak'a kaptıran Murat Ülker, bu yıl tahtını geri aldı. Ülker'in serveti 1 yılda 1 milyar dolar arttı.

2 - Erman Ilıcak Rönesans Holding 2020 Serveti: 3.20 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 3.80 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 4.00 Milyar Dolar

Geçen yılın en zengin Türk'ü olan Erman Ilıcak, servetinde bu yıl yaşanan 600 milyon dolarlık erime nedeniyle En Zengin 100 Türk sıralamasında bu defa ikinci oldu.

3 - Ferit Şahenk Doğuş Holding 2020 Serveti: 2.40 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 2.00 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.40 Milyar Dolar

Servetini 400 milyon dolar artıran Ferit Şahenk, Türkiye'nin En Zengin 3'üncü ismi ünvanını Hüsnü Özyeğin'den devraldı.

4 - Hüsnü Özyeğin Fiba Holding 2020 Serveti: 2.20 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 2.10 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.90 Milyar Dolar

6 - Hamdi Ulukaya Chobani Yoghurt 2020 Serveti: 2.10 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.60 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 1.80 Milyar Dolar

6 - Suat Günsel Yakın Doğu Üniversitesi 2020 Serveti: 2.10 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 1.90 Milyar Dolar

8 - Semahat Arsel Koç Holding 2020 Serveti: 1.90 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 2.00 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.60 Milyar dolar

9 - Mustafa Küçük LC Waikiki 2020 Serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.20 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.70 Milyar Dolar

9 - Nihat Özdemir Limak Holding 2020 Serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.70 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 1.70 Milyar Dolar

9- Rahmi Koç Koç Holding 2020 Serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.90 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.50 Milyar Dolar

9 - Sezai Bacaksız Limak Holding 2020 serveti: 1.80 milyar dolar - 2019 serveti: 1.70 milyar dolar - 2018 serveti: 1.70 milyar dolar

13 - Mehmet Nazif Günal MNG Holding 2020 serveti: 1.60 milyar dolar - 2019 serveti: 1.10 milyar dolar - 2018 serveti: 1.70 milyar dolar

13 - Suna Kıraç Koç Holding 2020 serveti: 1.60 milyar dolar - 2019 serveti: 1.70 milyar dolar - 2018 serveti: 2.20 milyar dolar

15 - Ahmet Çalık Çalık Holding 2020 serveti: 1.50 milyar dolar - 2019 serveti: 1.90 milyar dolar - 2018 serveti: 1.60 milyar dolar

15 - Hamdi Akın Akfen Holding 2020 serveti: 1.50 milyar dolar - 2019 serveti: 1.10 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

17 - Bülent Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.60 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar

17 - Eren Özmen Sierra Nevada Corporation 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.20 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar

17 - Faruk Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.50 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar

17 - Fatih Özmen Sierra Nevada Corporation 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.20 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar

17 - Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.40 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

17 - Osman Kibar Samumed 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 2.10 milyar dolar - 2018 serveti: 2.80 milyar dolar

17 - Turgay Ciner Park Holding 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.60 milyar dolar - 2018 serveti: 1.60 milyar dolar

24 - Deniz Şahenk Doğuş Holding 2020 serveti: 1.20 milyar dolar - 2019 serveti: 1.10 milyar dolar - 2018 serveti: 1.30 milyar dolar

25 - Ahmet Nazif Zorlu Zorlu Holding 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 0.95 milyar dolar - 2018 serveti: 1.40 milyar dolar

25 - Aydın Doğan Doğan Holding 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 850 milyon dolar - 2018 serveti: 830 milyon dolar

25 - Murat Vargı MV Holding 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 1.30 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

25 - Şefik Yılmaz Dizdar LC Waikiki 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 1.70 milyar dolar

29 - Sinan Tara Enka İnşaat 2020 serveti: 1.00 milyar dolar - 2019 serveti: 900 milyon dolar - 2018 serveti: 1.20 milyar dolar



Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2020, 06:48