MTG Gönyeli’yi avladı 4-1

Yer: Mağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Yusuf Bakar, Sertan Alkın, Ferhat Tuna

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Yasin Kurt, Mehmet Erol, Yusuf Beyazi (Dk.76 Halil Uçar), Adil Uçar, Mehmet Gürlü, Ünal Kaya, Şenol Şöför (Dk.83 Uğur Gök), Amani( Dk.62 Nevzat Duran), Dinopeter, Peter Ebi

Gönyeli: Kemal Bağbal, Azat Tip, Eray Halil, Mahmut Erkan, Kahraman Dönmez (Dk.46 Barış Kaya), Raif Seldan, Badara Sylla, Tunahan, Felix (Dk.61Yağış Gençay), Mehmet Barkınay, Süleyman Aksaç

Goller: Dk.4: Dinopeter, Dk.9: Şenol Şöför, Dk.39: Peter Ebi, Dk.45: Ünal Kaya, Dk.85 Yağış

Süleyman REBGE

K-Pet Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü kendi sahasında Gönyeli’yi 4-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Dk.3: Sağ kanattan Yasin’in ortasında arka direkte Dinopeter kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.1-0

Dk.9: Arka direğe kullanılan kornerde Peter Ebi indirdi Şenol ceza sahası içinde vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-0

Dk.14: Dinopeter’in kullandığı kornerde Ünal arka direkte kafayı vurdu fakat kaleci karşıladı.

Dk.18: Felix sağ kanattan topu aldı soluna çekip vuruşunda top kaleci Yusuf’tan kornere çıktı.

Dk.19: Peter Ebi cezasahasında top ile buluştu kaleye vurdu kaleciden döndü ardından dönen topa Amani vurdu fakat kaleci bir kez daha başarılıydı.

Dk.20: Savunma arkasına atılan topta Felix kaleciyi geçti ardından vuruşunda topu dışarı attı.

Dk.39: Sol kanattan hızla gelen Dinopeter sağdan gelen Peter Ebi’ye bıraktı Peter kaleciyi yere yatırdı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-0

Dk.45: Ünal Kaya ceza sahası dışından top ile buluştu uzaktan düzgün vurdu ve top ağlara gitti. 4-0

Dk.68: Savunma arkasına sarkan Badara kaleci ile karşı karşıya kaldı fakat vurmakta geçikince topu Adil uzaklaştırdı.

Dk.77: Mehmet Gürlü uzaktan vurdu fakat kaleci Kemal başarılı bir kurtarış yaptı.

Dk.84: Dinopeter sol çağrazdan vurdu kaleci Kemal kurtardı.

Dk.85: Yağış uzaktan attığı şutta topu ağlara gönderdi. 4-1

Karşılaşmada başka gol olmazken maçı MTG 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 56’ya çıkarırken Gönyeli 25 puanda kaldı.