Ürküten tablo

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72’ye yükseldi. Corona virüs dünya genelinde de can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 100 bini geçti, 3 bin 461 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İtalya'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 36 kişi daha artarak 233'e yükseldi. İtalya'da koalisyon ortağı Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, corona virüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. ABD'de virüsten ölenlerin sayısı 16'ya ya yükseldi. Malta Sağlık Bakanı, 12 yaşında İtalyan bir kızda corona virüs vakası görüldüğünü açıkladı Türkiye'nin komşularında da vaka ve ölüm sayılarında artış var. İran'da ölü sayısı 145'e yükselirken, Tahran Milletvekili Fatma Rehber de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yunanistan'da ise vaka sayısı 45'e çıktı.

İtalya'da bir günde 36 kişi öldü

İtalya'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 233'e yükseldi. Ülkede patlak veren Covid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, yeni tip Corona virüs vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut yeni tip Corona virüs vaka sayısının 5 bin 61, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 5 bin 883’ü bulduğunu aktardı.

ABD'de can kaybı 16'ya çıktı

ABD’de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Ölümlerin 13'ü Washington eyaletinde görüldü. Vaka sayısı 233'e çıktı.

ABD Başkanı Donal Trump, corona virüs ile mücadele kapsamında 8,3 milyar dolarlık bütçeye onay verdi.