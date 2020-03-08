Cumhurbaşkanı Erdoğan “Telefonlarımıza dahi çıkmıyor”

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu partisinin il başkanlık binasını açmak için geldiği AKP’nin kalesi Konya’da vatandaşlara seslendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin il başkanlık binasını açmak için Konya'ya geldi. Ankara'dan Konya'ya geçmek için karayolunu tercih eden Davutoğlu, Konya'ya 100 km kala partililere ait 2 bin araçla karşılandı. Kendisini karşılamaya gelen partililerle bir araya gelen Davutoğlu, ardından partisinin il başkanlık binası açılışının yapılacağı alana gitti.

Açılışı gerçekleştirilen Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı önünde partililere seslenen Ahmet Davutoğlu, Konya'nın desteğini hep yanında hissettiğini aktardı. “ Konya bizim sığınağımız” diyen Ahmet Davutoğlu, “Erbakan Hocamız da dışlandığında Konya'ya gelmiş ve milli görüş hareketini buradan başlatmıştı. Ben de hem başbakanlık sürecinde hem de şimdi Konya'nın desteğini hep yanımda hissediyorum. Son 4 yıl içerisinde Konya'dan çok mesajlar aldım. Trol çeteleri bize saldırıp tehdit ettiklerinde Konya'dan bize dayanışma mesajları attılar” dedi.

“Yanlışları söyledik, bizi dinlemediler”

AKP'de yaşanan yanlışlıkları dile getirdiği için ihracının istendiğini aktaran Davutoğlu şunları söyledi:

* Başbakanlığı bıraktığımızda yanlış giden şeyleri muhataplarımıza söyledik. Yanlış olanı durdurmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık ama dinlemediler. 2 Haziran'da olduğu gibi yanlış giden şeyleri milletimizle paylaşmaya başladık. Bir manifesto yayınladık. Orada da kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı bir dil kullanmayın dedik.

* Yeter artık muhabbet dili kullanın dedik. Düşünce özgürlüğü üzerindeki yasakları kaldırın dedik. Ama onlar biz bunları söylediğimiz için dışlandık ve ihracımız istendi.

“İdlib'te hain hava saldırısının ardından şehitlerimizin taziyesi için Cumhurbaşkanını aradım ama telefonlarıma çıkmadı” diyen Davutoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Son İdlib konusunda ateşkes kabule şayandır. Allah bir daha bu ülkeye asker şehidi yaşatmasın. Ama bir daha şehit gelmemesi için milli birliği sağlamamız ve istikrarlı bir dış politika yürütmemiz lazım. 34 şehidimizin olduğu gece bütün bir millet olarak ayaktaydık. Millet bir ses duymak istedi.

* Sabaha kadar bu sesi duyamadık. Sabaha kadar arkadaşlarımızla İdlib ile ilgili bir eylem planını açıkladık. Bu eylem planını paylaşmak için bütün liderleri aradım ve temasta bulundu. Ama muhalefet liderlerinin kendisini taziye için aramadığını söyleyen Cumhurbaşkanı taziyelerimizi iletmek için aradığımızda telefonlarımıza dahi çıkmadı…”

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2020, 06:40