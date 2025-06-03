Minikler çok eğlendi

İskele Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bir kez daha geleceğimiz olan çocukları ağırladı.

Çocuklarla şenlenen plaj, renkli görüntülere sahne oldu. Saat 19.00’da başlayan etkinlik 21.00’e kadar devam etti. İskele Belediyesi Halk Plajı’na akın eden yerli ve yabancı çocuklar çok eğlendi.

Dünya Çocuk Günü, İskele’de, şölen havasında kutlandı. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda Babutsa Büfe önünden kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikte çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan alanda keyifli anlar yaşadı. Saat 19.00’da başlayan ve 21.00’e kadar süren etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklar, oyun ablaları eşliğinde çalan şarkılara ortak oldu. Çeşitli ikramların sunulduğu, oyun gruplarının kurulduğu İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki 1 Haziran Dünya Çocuk Günü geride rengârenk görüntüler bıraktı.

Etkinlik boyunca İskele Belediyesi Zabıta Birimi; Çevre ve Sağlık Bölümü ile İskele Belediyesi Sağlık Birimi de oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk durumu karşısında hazırda bulundu.



Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025, 09:45