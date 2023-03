Güzel bir etkinlik oldu

GAÜ Okullar Grubuna bağlı The International American Elementry School öğrencileri Kültür Günü’nü kutladı. Her sınıf farklı bir ülke seçti ve o ülkeyi temsil eden kıyafet, yemek ve kültürlerini coşkuyla sergiledi.

Öğrenci ebeveynlerinin de ziyarette bulunduğu Dünya Kültür Günü’nüde KKTC, Türkiye, İngiltere, Yeni Zellanda, Nijerya, Çin, Fransa, İtalya, Japonya, Yemen gibi ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkenin gelenek görenekleri anlatıldı. Yemek ve kültürleri paylaşıldı.

The International American Elementry School Müdürü Özgül İzci Taçkın, “Okulumuzdaki kültür günü için çocuklarımız çok heyecanlı her sınıfın farklı bir ülke ile bağlantısı var. Çok güzel bir etkinlikte buluştuk” ifadelerini kullandı.

The International American Elementry School Müdür Muavini Ella Efendi, “Kültür Günümüzü coşku ile kutluyoruz” dedi.

Çocuklarını ziyaret eden veliler ise böyle bir etkinlikte buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek sevgiyle gösterileri izledi.