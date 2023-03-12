Aile Bakanlığı kurulmalı

Serdar ŞENGÜL

Kuzey Kıbrıs birçok alanda olduğu boşanmalarda da dünyanın en yüksek oranına sahip ülkelerin başında geliyor… Uzmanlar ekonomik nedenleri ilk sıraya koyduğu boşanmalarda; uyumsuzluk, sadakatsizlik, uyuşturucu, alkol bağımlılığı, fiziksel ve zihinsel istismar gibi faktörleri de sıralıyor. .

Ülkemizde boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 841 iken bu rakam 2021 yılında 895’e yükseldi. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısı 2021 yılında binde 2,3 olarak gerçekleşti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar Kuzey Kıbrıs gibi küçük bir ülkede bu kadar fazla boşanmanın olmasının toplumsal travmayı da beraberinde getirdiğini söylüyor. Uzmanlar ise, özellikle çiftlerin ayrılmasından sonra çocukların ortada kaldığına ve büyük psikolojik sorunlar yaşandığına dikkat çekerek ülkede Aile Bakanlığı kurulmasını öneriyor.

İstatistik Kurumu’nun açıklamasına göre; Kuzey Kıbrıs’taki boşanmalar dünya rekoru kıracak düzeye ulaştı. Buna göre; 1977’de bin 200 evliliğe karşı 180 boşanma yaşanırken; 2021’de bin 200 evliliğe karşı 895 boşanma oldu. Boşanmaların, evlenme rakamına yaklaşmasının ‘ciddi anlaşmazlık’ iddialarının aksine, çoğunlukla psikolojik sorunlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Açıklanan rakamlara göre 1977’de erkeklerin evlenme yaşı ortalama 27 iken 2021’de 34’e; kadınlarda ise 22’den 31’e yükseldi. Boşanma davalarının en fazla Lefkoşa’daki mahkemelerde görüldüğüne dikkat çekildi.

Diyalog’a konuşan vatandaşları görüşleri ise şu şekilde oldu:

Serpil Zengin

“Bana göre günümüzdeki boşanmaların esas sebebi geçim sıkıntısıdır, çiftler aynı eve girince anlaşamayabiliyor. Günümüzde evlilikler çok ani ve erken tanıma süreçlerinde yapılıyor bu durum haliyle boşanmayı daha erken hale getiriyor. Çiftlerin birbirini iyi tanıması bu süreçte faydalı olur diye düşünüyorum…

Sevil Hanım

Şimdi eskiden boşanmalar çok azdı, ekonomik bağımsızlıkları yoktu günümüzde kadınlarımız daha cesur kararlar alıyor. Ancak şahsi fikrim çocuklar varsa boşanmak çözüm değil ve çiftler evlenmeden önce anlaşıp anlaşmadıklarını iyi irdelemeli. Günümüzde ekonomik koşullarında etkisiyle boşanmaların fazlalığını hepimiz görüyoruz. Yine de evlilik devamlılığı için mücadele edilmeli.

Neşe Usta

Ülkemizdeki evliliklerin çabuk bitmesi en sık rastlanılan durum haline geldi. Ama bana göre iki insanın birbirine tahammülü kalmadı diye düşünüyorum. Buna ilaveten maddi zorluklarla beraber evliliklerin devam etmesi mümkün olmuyor. Günümüzde her iki birey içinde farklı yaşam şartları söz konusu. Bu durumun da göz önünde bulundurulması ve çiftlerin birbirini iyi tanıması şart diye düşünüyorum.”



Aynur Yıldız

Açıkçası kadınların erkeklere pek bir eyvallahı kalmadı bu süreçte. Kadınların elde etmiş olduğu haklar ve ekonomik özgürlük bu süreci doğrudan etkiliyor ki bir evliliğin devamlılığı maddiyat ile mümkün olabilir. Günümüzdeki koşullarda maddi açıdan zorlanan bir erkek bir kadın için boşanma sebebi de olabiliyor.

Cansu Akar

Günümüzde boşanmaların esas sebebi ekonomik nedenler ve kültürel yapının değişmesi diye düşünüyorum. Bugün kadınların sırtındaki yük oldukça fazla. Bir kadının çocuğu ve ev işlerini göğüslemesi için mutlaka yardım ve desteğe ihtiyacı var. Özellikle çiftler arasındaki sorumlulukların paylaşılmaması durumu da boşanmaları tetikliyor. Bir diğer etkende ülkemizdeki nüfus yapısı da oldukça değişti. Bir eğitimci olarak bunu gözlemliyorum. Okuldaki öğrencilerimizin de çoğunun anne babası boşanmış yada ayrı yaşıyor durumdalar. Bu durum çocuğu doğrudan etkiliyor. Hal böyle olunca bir evliliğin bitmesi sadece çifti değil çocuğu var ise onunda hayat kalitesini oldukça etkiliyor.

Ersever Beyaz

Boşanmalarda illa ki muhtelif sebepler vardır ancak en önemlisi ekonomi. Tabi ki ve yıllar geçtikçe toplum değerlerimizde değişti. Günümüzde kadınlarımız artık erkeklere boyun eğmiyor, eskiden anne babanın evinden çıkarken geri dönülemezdi, eskiden kadınlar erkeklerin tahakkümü altındaydı. Günümüzde cinsiyet ayrımı da devam ediyor, Türkiye’miz’de Atatürk önderliğinde Kadına seçme ve seçilme haklarının verilmesiyle toplumumuz daha bu konuda bilinçli hale geldi. Geri kalmış toplumlarda da kadınların ötelenmesi durumu devam ediyor ama bizim ülkemizde bu artık böyle değil.

Abdulcebbar Kaplan

Mesleğim kuaförlük, gazeteniz bu konulara yer veriyor öncelikle tebrik ediyorum. Evliliklerin bitme sebebinin başlıca nedenleri arasında kıskançlık, güvensizlik, maddi durum… Açıkçası evliliklerde çoğu sorumluluk kadınlarda bunu da görmek gerek iyi bir iletişim kurulsa belki bunlar olmaz ancak günümüz dünyasında yediğimiz içtiğimizden midir bilmiyorum ama anlaşmazlıklar genel itibariyle bir sorun diye düşünüyorum.