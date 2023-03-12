Farkındalık yaratıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan kadın milletvekillerinin katılımıyla panel düzenlendi.

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nun moderatörlüğünde yapılan panelde; Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay ile Yasemin Öztürk, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli ile Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars konuşmacı olarak yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre panele Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, DAÜ çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. İşçioğlu, KKTC’de toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığın artması gerektiğini belirtti.

Bu konuda çeşitli sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri gerçekleştirdiklerini, diğer yandan da bu alanda bilimsel araştırmaların yapılması ve eğitimlerin verilmesi için çalıştıklarını kaydeden İşçioğlu, yoğun programlarına rağmen davetlerini kırmayan konuşmacılara teşekkür ederek, Cumhuriyet Meclisi’nin "başarılı kadınlarını" tanıtarak sahneye davet etti.

Panelde, soru cevap bölümünün ardından DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Özcenk ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İşçioğlu tarafından panelistlere teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.

