Rum ordusu güçlenecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) caydırıcılık gücünün daha da artırılacağı mesajını verdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki gün Larnaka’ya bağlı “Stavrovuni” bölgesinde bulunan 33’üncü Komando Birliği kışlasını ziyaret ettiğini ve konuşmasında Güney Kıbrıs ile RMMO’nun caydırıcılık gücünün arttırılmasını hedeflediğini söylediğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis konuşmasında özetle, “işgal altında bir ülke olduklarını, işgal devam ettiği sürece de caydırıcılık güçlerini artırmaları gerektiğini” vurguladı.

Hristodulidis, hükümet programlarında da yer aldığı şeyliyle, milli gelirin yüzde 2’sine denk gelen bir miktarın savunma giderlerine harcanacağını ifade etti.

AB’nin de son dönemde savunma mekanizmalarını güçlendirme çabalarına girdiğini de belirten Hristodulidis, kendilerinin de, Yunanistan ve Fransa gibi ülkelerle birlikle, bu çabaları güçlendirmeye çalışacaklarını vurguladı.